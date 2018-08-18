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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:23
Pupsik написав:
В этом году обещают открыть рынок с/х земель, с каким временным лагом, по вашему, цены на недвигу рвонут ввысь?
ну тут чисто логически - пока крестьяне раздуплятся, пока поторгуются, пока оформится сделка, пока они, сжимая потной ручкой катлетки побегут по большим городам покупать детям/внукам хаты - думаю что-то на рынке начнем чуствовать после 3 месяцев, а основной движ начнется через месяцев 9.
Не стоит забывать, что как в древнем Египте, примитивные сельхозэкономики (типа нашей) очень зависят от сезонности.
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investorkiev
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Додано: Вів 17 вер, 2019 19:44
investorkiev написав: Pupsik написав:
В этом году обещают открыть рынок с/х земель, с каким временным лагом, по вашему, цены на недвигу рвонут ввысь?
ну тут чисто логически - пока крестьяне раздуплятся, пока поторгуются, пока оформится сделка, пока они, сжимая потной ручкой катлетки побегут по большим городам покупать детям/внукам хаты - думаю что-то на рынке начнем чуствовать после 3 месяцев, а основной движ начнется через месяцев 9.
Не стоит забывать, что как в древнем Египте, примитивные сельхозэкономики (типа нашей) очень зависят от сезонности.
Кто с кем торговаться будет? Кто даст разорвать договора аренды? Какой пай стоит 30-40 килобаксов по стране?
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vano80
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Додано: Вів 17 вер, 2019 19:55
vano80 написав:
Кто с кем торговаться будет? Кто даст разорвать договора аренды? Какой пай стоит 30-40 килобаксов по стране?
У крестьянских семей минимум по 4 пая (от бабушек-дедушек), если пай по 3 га- это уже 12 га земли. Вопрос в цене гектара. Если будет хотя бы 3куе - то вот вам и 36куе живых денег на руках у среднестатистического колхозника.
Кто даст разорвать договора аренды? А кто не даст?
Вано, вы что не понимаете что то лобби, которое заставляет открыть рынок земли - иностранцы - в гробу видали наши мелкотравчатые агрохолдинги и их интересы? Покупать то будут иностранцы, у наших просто нет денег выкупить скажем 100 000 га земли (приличный агрохолдинг), и взять этих денег просто негде (это примерно четверть миллиарда доларов).
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investorkiev
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Додано: Вів 17 вер, 2019 19:59
zzzzzz написав:Alex6
Не обязательно что-бы доходным домом владел сам застройщик, может эти квартиры будут покупать этажами новые украинские Ылиты чисто под бизнес
они так и делают, до 20% новых депов лендлорды
начиная с Дубинского
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Alex6
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