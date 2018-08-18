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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1734173517361737

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:23

  Pupsik написав:В этом году обещают открыть рынок с/х земель, с каким временным лагом, по вашему, цены на недвигу рвонут ввысь?


ну тут чисто логически - пока крестьяне раздуплятся, пока поторгуются, пока оформится сделка, пока они, сжимая потной ручкой катлетки побегут по большим городам покупать детям/внукам хаты - думаю что-то на рынке начнем чуствовать после 3 месяцев, а основной движ начнется через месяцев 9.

Не стоит забывать, что как в древнем Египте, примитивные сельхозэкономики (типа нашей) очень зависят от сезонности.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:44

  investorkiev написав:
  Pupsik написав:В этом году обещают открыть рынок с/х земель, с каким временным лагом, по вашему, цены на недвигу рвонут ввысь?


ну тут чисто логически - пока крестьяне раздуплятся, пока поторгуются, пока оформится сделка, пока они, сжимая потной ручкой катлетки побегут по большим городам покупать детям/внукам хаты - думаю что-то на рынке начнем чуствовать после 3 месяцев, а основной движ начнется через месяцев 9.

Не стоит забывать, что как в древнем Египте, примитивные сельхозэкономики (типа нашей) очень зависят от сезонности.


Кто с кем торговаться будет? Кто даст разорвать договора аренды? Какой пай стоит 30-40 килобаксов по стране?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:55

  vano80 написав:Кто с кем торговаться будет? Кто даст разорвать договора аренды? Какой пай стоит 30-40 килобаксов по стране?

У крестьянских семей минимум по 4 пая (от бабушек-дедушек), если пай по 3 га- это уже 12 га земли. Вопрос в цене гектара. Если будет хотя бы 3куе - то вот вам и 36куе живых денег на руках у среднестатистического колхозника.

Кто даст разорвать договора аренды? А кто не даст?
Вано, вы что не понимаете что то лобби, которое заставляет открыть рынок земли - иностранцы - в гробу видали наши мелкотравчатые агрохолдинги и их интересы? Покупать то будут иностранцы, у наших просто нет денег выкупить скажем 100 000 га земли (приличный агрохолдинг), и взять этих денег просто негде (это примерно четверть миллиарда доларов).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:59

  zzzzzz написав:Alex6
Не обязательно что-бы доходным домом владел сам застройщик, может эти квартиры будут покупать этажами новые украинские Ылиты чисто под бизнес


они так и делают, до 20% новых депов лендлорды :D

начиная с Дубинского :mrgreen:
Alex6
 
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