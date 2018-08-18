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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1735173617371738>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:44

  investorkiev написав:
  Pupsik написав:В этом году обещают открыть рынок с/х земель, с каким временным лагом, по вашему, цены на недвигу рвонут ввысь?


ну тут чисто логически - пока крестьяне раздуплятся, пока поторгуются, пока оформится сделка, пока они, сжимая потной ручкой катлетки побегут по большим городам покупать детям/внукам хаты - думаю что-то на рынке начнем чуствовать после 3 месяцев, а основной движ начнется через месяцев 9.

Не стоит забывать, что как в древнем Египте, примитивные сельхозэкономики (типа нашей) очень зависят от сезонности.


Кто с кем торговаться будет? Кто даст разорвать договора аренды? Какой пай стоит 30-40 килобаксов по стране?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:55

  vano80 написав:Кто с кем торговаться будет? Кто даст разорвать договора аренды? Какой пай стоит 30-40 килобаксов по стране?

У крестьянских семей минимум по 4 пая (от бабушек-дедушек), если пай по 3 га- это уже 12 га земли. Вопрос в цене гектара. Если будет хотя бы 3куе - то вот вам и 36куе живых денег на руках у среднестатистического колхозника.

Кто даст разорвать договора аренды? А кто не даст?
Вано, вы что не понимаете что то лобби, которое заставляет открыть рынок земли - иностранцы - в гробу видали наши мелкотравчатые агрохолдинги и их интересы? Покупать то будут иностранцы, у наших просто нет денег выкупить скажем 100 000 га земли (приличный агрохолдинг), и взять этих денег просто негде (это примерно четверть миллиарда доларов).
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:59

  zzzzzz написав:Alex6
Не обязательно что-бы доходным домом владел сам застройщик, может эти квартиры будут покупать этажами новые украинские Ылиты чисто под бизнес


они так и делают, до 20% новых депов лендлорды :D

начиная с Дубинского :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:04

Спасибо, что поделились мыслями. Значит, скорей всего, рынок с/х земель, станет фактором который начнет влиять на цену недвиги не очень быстро и не очень масштабно.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:08

  Pupsik написав:Спасибо, что поделились мыслями. Значит, скорей всего, рынок с/х земель, станет фактором который начнет влиять на цену недвиги не очень быстро и не очень масштабно.


очень масштабно, но с некоторым временным лагом - я бы ориентировался что после 6 месяцев с момента открытия рынка цены уже начнут существенно расти.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:20

  investorkiev написав:
  vano80 написав:Кто с кем торговаться будет? Кто даст разорвать договора аренды? Какой пай стоит 30-40 килобаксов по стране?

У крестьянских семей минимум по 4 пая (от бабушек-дедушек), если пай по 3 га- это уже 12 га земли. Вопрос в цене гектара. Если будет хотя бы 3куе - то вот вам и 36куе живых денег на руках у среднестатистического колхозника.

Кто даст разорвать договора аренды? А кто не даст?
Вано, вы что не понимаете что то лобби, которое заставляет открыть рынок земли - иностранцы - в гробу видали наши мелкотравчатые агрохолдинги и их интересы? Покупать то будут иностранцы, у наших просто нет денег выкупить скажем 100 000 га земли (приличный агрохолдинг), и взять этих денег просто негде (это примерно четверть миллиарда доларов).

Странно, посмотрел ТОП агрохолдингов, из ТОП-10 только 8 место - американская компания, все остальное местных олигархов: Веревские, Бахматюки, Косюки, Порошенко итд
Сам рейтинг: https://landlord.ua/reytingi/reyting-kr ... holdingov/
Рейтинг с площадью земельного банка: https://latifundist.com/rating/top100
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:25

  BIGor написав:Странно, посмотрел ТОП агрохолдингов, из ТОП-10 только 8 место - американская компания, все остальное местных олигархов: Веревские, Бахматюки, Косюки, Порошенко итд
Сам рейтинг: https://landlord.ua/reytingi/reyting-kr ... holdingov/


правильно, потому что в условиях отсутствия рынка крупные иностранцы не будут бегать по бабушкам, подписывать с ними аренду пая, дарить мешки сахара, чинить окна главе сельсовета и т.д. нужно решать вопросы с губернаторами, райсоветами и т.д. - все то, что иностранцы не понимают и не хотят. Зато они понимают как вывозить зерно за рубеж и кому его там продавать. Вы посмотрите рейтинги крупнейших не агрохолдингов, а агротрейдеров - например тут: https://latifundist.com/rating/top-10-e ... rainy-2018
Там и Каргил, и Бунге, и Кофко агри, и Гленкор, и Луи дрейфус - короче все иностранные крупняки.

Как только появляется возможность купить - земля скупается, и побоку идут наши бахматюки, главы сельсоветов и бабушки - они просто становятся не нужны.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:33

  investorkiev написав:
  BIGor написав:Странно, посмотрел ТОП агрохолдингов, из ТОП-10 только 8 место - американская компания, все остальное местных олигархов: Веревские, Бахматюки, Косюки, Порошенко итд
Сам рейтинг: https://landlord.ua/reytingi/reyting-kr ... holdingov/


правильно, потому что в условиях отсутствия рынка крупные иностранцы не будут бегать по бабушкам, подписывать с ними аренду пая, дарить мешки сахара, чинить окна главе сельсовета и т.д. нужно решать вопросы с губернаторами, райсоветами и т.д. - все то, что иностранцы не понимают и не хотят. Зато они понимают как вывозить зерно за рубеж и кому его там продавать. Вы посмотрите рейтинги крупнейших не агрохолдингов, а агротрейдеров - например тут: https://latifundist.com/rating/top-10-e ... rainy-2018
Там и Каргил, и Бунге, и Кофко агри, и Гленкор, и Луи дрейфус - короче все иностранные крупняки.

Как только появляется возможность купить - земля скупается, и побоку идут наши бахматюки, главы сельсоветов и бабушки - они просто становятся не нужны.

Какие международные холдинги, если в Украине нередки случаи, когда "группа неустановленных лиц заехала на поле с техникой, собрала урожай, и вывезла в неизвестном направлении"?
Иностранцам приключений мало?

Это помимо того, что все интересные земли давным-давно нашли хозяев. Кому нужны разрозненные паи селян?

И с чего вы взяли, что какие-то деньги пойдут стройными рядами на КРЖН? Каждый селянин-наследник-родственник захочет свою долю, и в итоге каждый из них еле-еле натянет денег на гостинку в райцентре
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:50

  investorkiev написав:
  vano80 написав:Кто с кем торговаться будет? Кто даст разорвать договора аренды? Какой пай стоит 30-40 килобаксов по стране?

У крестьянских семей минимум по 4 пая (от бабушек-дедушек), если пай по 3 га- это уже 12 га земли. Вопрос в цене гектара. Если будет хотя бы 3куе - то вот вам и 36куе живых денег на руках у среднестатистического колхозника.

Кто даст разорвать договора аренды? А кто не даст?
Вано, вы что не понимаете что то лобби, которое заставляет открыть рынок земли - иностранцы - в гробу видали наши мелкотравчатые агрохолдинги и их интересы? Покупать то будут иностранцы, у наших просто нет денег выкупить скажем 100 000 га земли (приличный агрохолдинг), и взять этих денег просто негде (это примерно четверть миллиарда доларов).


Опять. 4 бабушки-дедушки. У них 4 детей. И 4 внука, Если паи до сих пор непроданы (а это реально, многие попродавали уже), то пусть у них 8 паев.
В 100 км от киева успешное хозяйство покупает сейчас пай за 250 тыщ.
Дальше делить-умножать?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:53

  Вкладчик1234 написав:Какие международные холдинги, если в Украине нередки случаи, когда "группа неустановленных лиц заехала на поле с техникой, собрала урожай, и вывезла в неизвестном направлении"?
Иностранцам приключений мало?

Это помимо того, что все интересные земли давным-давно нашли хозяев. Кому нужны разрозненные паи селян?

И с чего вы взяли, что какие-то деньги пойдут стройными рядами на КРЖН? Каждый селянин-наследник-родственник захочет свою долю, и в итоге каждый из них еле-еле натянет денег на гостинку в райцентре


хочу вам сказать что международные холдинги, специализирующиеся на добыче ископаемых, зерне и прочем сырьевом бизнесе, особенно в недо-развитых странах - очень "зубатые" и им не вз%падло держать частные армии для отстрела таких "неустановленных лиц". Или думаете что в Африке и Латинской америке нет желающих "вывести урожай в неизвестном направлении"?
Зайдут совсем не лощеные старички в белых перчатках.

Что касается захода денег на КРЖН. Он однозначно будет - бабло просочится, куда ему еще деваться? Селяне не доверяют банкам (да и мы тоже). Соответственно на бабло будут покупаться машины и квартиры.

Если селянин купит гостинки в райцентре, то бывший хозяин этой гостинки добавит и купит гостинку в Киеве.

Поймите - почему квартиры в Киеве дорожают и на них всегда есть спрос.
Да потому что КРЖН - это вершина пищевой (вернее финансовой) цепочки в стране.

Все деньги, которые где-то аккумулируются попадают либо в офшоры (это для крупного), либо так или иначе на КРЖН. Нет ни одного видного агробарона, у которого не было бы квартиры в Киеве (ну или дома в Кончезаспе), нет ни одного губернатора, который бы не купил квартиру в Киеве для детей/любовницы/мамы. И т.д.
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