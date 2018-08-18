Додано: Вів 17 вер, 2019 20:56

vano80 написав: Если паи до сих пор непроданы (а это реально, многие попродавали уже), то пусть у них 8 паев.

В 100 км от киева успешное хозяйство покупает сейчас пай за 250 тыщ.

Дальше делить-умножать? Если паи до сих пор непроданы (а это реально, многие попродавали уже), то пусть у них 8 паев.В 100 км от киева успешное хозяйство покупает сейчас пай за 250 тыщ.Дальше делить-умножать?

Ну так, 8 паев, каждый по 10куе, это 80 куе. Хотите сказать, что хотя бы половина не пойдет на рынок недвижимости??? вы наивняк.Ну и плюс у них же были какие-то накопления, какая-то недвижимость, которую можно продать, доложить от пая деньги и купить подороже.Теория Юры про родовой капитал заиграла новыми красками.Добавим еще заморозку строек и ипотеку под 12%, и если эти факторы продержатся хотя бы год - Монако позавидует ценам на Борщаговские хрущи.