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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17361737173817391740>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:56

  vano80 написав:Если паи до сих пор непроданы (а это реально, многие попродавали уже), то пусть у них 8 паев.
В 100 км от киева успешное хозяйство покупает сейчас пай за 250 тыщ.
Дальше делить-умножать?


Ну так, 8 паев, каждый по 10куе, это 80 куе. Хотите сказать, что хотя бы половина не пойдет на рынок недвижимости??? вы наивняк.

Ну и плюс у них же были какие-то накопления, какая-то недвижимость, которую можно продать, доложить от пая деньги и купить подороже.

Теория Юры про родовой капитал заиграла новыми красками.

Добавим еще заморозку строек и ипотеку под 12%, и если эти факторы продержатся хотя бы год - Монако позавидует ценам на Борщаговские хрущи.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:02

  investorkiev написав:
  vano80 написав:Если паи до сих пор непроданы (а это реально, многие попродавали уже), то пусть у них 8 паев.
В 100 км от киева успешное хозяйство покупает сейчас пай за 250 тыщ.
Дальше делить-умножать?


Ну так, 8 паев, каждый по 10куе, это 80 куе. Хотите сказать, что хотя бы половина не пойдет на рынок недвижимости??? вы наивняк.

Ну и плюс у них же были какие-то накопления, какая-то недвижимость, которую можно продать, доложить от пая деньги и купить подороже.

Теория Юры про родовой капитал заиграла новыми красками.

Добавим еще заморозку строек и ипотеку под 12%, и если эти факторы продержатся хотя бы год - Монако позавидует ценам на Борщаговские хрущи.


8 паев на четверых (4) внуков. Которые уже сами с детьми. Или по твоему все сбросятся что бы купить в самом КИЕВЕ квартиру одному?
Люди в селах пилят сады умерших соседей. Чтобы за газ не платить. Вот прям понесутся раздавать бабло. пустующих хат валом. Бери, живи.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:11

  Pupsik написав:Спасибо, что поделились мыслями. Значит, скорей всего, рынок с/х земель, станет фактором который начнет влиять на цену недвиги не очень быстро и не очень масштабно.

даже если на 10 000 квартир то это уже даст большой толчёк
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:17

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Pupsik написав:Спасибо, что поделились мыслями. Значит, скорей всего, рынок с/х земель, станет фактором который начнет влиять на цену недвиги не очень быстро и не очень масштабно.

даже если на 10 000 квартир то это уже даст большой толчёк

Это всего-то несколько ЖК Фемели Френдс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:18

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Pupsik написав:Спасибо, что поделились мыслями. Значит, скорей всего, рынок с/х земель, станет фактором который начнет влиять на цену недвиги не очень быстро и не очень масштабно.

даже если на 10 000 квартир то это уже даст большой толчёк

Это всего-то несколько ЖК Фемели Френдс.

а я и не говорю что цены умножатся на 2, я говорю о толчке на 20-25%
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:20

  vano80 написав:8 паев на четверых (4) внуков. Которые уже сами с детьми. Или по твоему все сбросятся что бы купить в самом КИЕВЕ квартиру одному?
Люди в селах пилят сады умерших соседей. Чтобы за газ не платить. Вот прям понесутся раздавать бабло. пустующих хат валом. Бери, живи.

перестаньте слушать маразматика с мечтами о дорожае то зе мун и ценах 2008 года. у него любой пук в стране - к росту кржн
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  vano80 написав:8 паев на четверых (4) внуков. Которые уже сами с детьми. Или по твоему все сбросятся что бы купить в самом КИЕВЕ квартиру одному?
Люди в селах пилят сады умерших соседей. Чтобы за газ не платить. Вот прям понесутся раздавать бабло. пустующих хат валом. Бери, живи.

перестаньте слушать маразматика с мечтами о дорожае то зе мун и ценах 2008 года. у него любой пук в стране - к росту кржн
Я не считаю что всё к росту. Но приток любого внешнего капитала физикам будет влиять на рынок недвижимости.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:33

  investorkiev написав:У крестьянских семей минимум по 4 пая (от бабушек-дедушек), если пай по 3 га- это уже 12 га земли. Вопрос в цене гектара. Если будет хотя бы 3куе - то вот вам и 36куе живых денег на руках у среднестатистического колхозника.

3к за гектар? Пока что это фантастика. В Луганской области люди за 5-10 га получают 2-8 тыс. гривен в год! А теперь подумайте, как может стоить 30 тыс. баксов то, что приносит максимум 8 тыс. гривен в год. Я понимаю, что это кидняк, но даже если эта "аренда" вырастет в несколько раз, все равно это будет очень мало.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 17 вер, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
Вопрос типа: что лучше купить машину в салоне или пригнать биток с США)

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