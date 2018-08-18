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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 вер, 2019 20:56
vano80 написав:
Если паи до сих пор непроданы (а это реально, многие попродавали уже), то пусть у них 8 паев.
В 100 км от киева успешное хозяйство покупает сейчас пай за 250 тыщ.
Дальше делить-умножать?
Ну так, 8 паев, каждый по 10куе, это 80 куе. Хотите сказать, что хотя бы половина не пойдет на рынок недвижимости??? вы наивняк.
Ну и плюс у них же были какие-то накопления, какая-то недвижимость, которую можно продать, доложить от пая деньги и купить подороже.
Теория Юры про родовой капитал заиграла новыми красками.
Добавим еще заморозку строек и ипотеку под 12%, и если эти факторы продержатся хотя бы год - Монако позавидует ценам на Борщаговские хрущи.
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investorkiev
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:02
investorkiev написав: vano80 написав:
Если паи до сих пор непроданы (а это реально, многие попродавали уже), то пусть у них 8 паев.
В 100 км от киева успешное хозяйство покупает сейчас пай за 250 тыщ.
Дальше делить-умножать?
Ну так, 8 паев, каждый по 10куе, это 80 куе. Хотите сказать, что хотя бы половина не пойдет на рынок недвижимости??? вы наивняк.
Ну и плюс у них же были какие-то накопления, какая-то недвижимость, которую можно продать, доложить от пая деньги и купить подороже.
Теория Юры про родовой капитал заиграла новыми красками.
Добавим еще заморозку строек и ипотеку под 12%, и если эти факторы продержатся хотя бы год - Монако позавидует ценам на Борщаговские хрущи.
8 паев на четверых (4) внуков. Которые уже сами с детьми. Или по твоему все сбросятся что бы купить в самом КИЕВЕ квартиру одному?
Люди в селах пилят сады умерших соседей. Чтобы за газ не платить. Вот прям понесутся раздавать бабло. пустующих хат валом. Бери, живи.
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vano80
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:11
Pupsik написав:
Спасибо, что поделились мыслями. Значит, скорей всего, рынок с/х земель, станет фактором который начнет влиять на цену недвиги не очень быстро и не очень масштабно.
даже если на 10 000 квартир то это уже даст большой толчёк
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:17
Оранжевый-хит сезона написав: Pupsik написав:
Спасибо, что поделились мыслями. Значит, скорей всего, рынок с/х земель, станет фактором который начнет влиять на цену недвиги не очень быстро и не очень масштабно.
даже если на 10 000 квартир то это уже даст большой толчёк
Это всего-то несколько ЖК Фемели Френдс.
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BIGor
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:18
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав: Pupsik написав:
Спасибо, что поделились мыслями. Значит, скорей всего, рынок с/х земель, станет фактором который начнет влиять на цену недвиги не очень быстро и не очень масштабно.
даже если на 10 000 квартир то это уже даст большой толчёк
Это всего-то несколько ЖК Фемели Френдс.
а я и не говорю что цены умножатся на 2, я говорю о толчке на 20-25%
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:20
vano80 написав:
8 паев на четверых (4) внуков. Которые уже сами с детьми. Или по твоему все сбросятся что бы купить в самом КИЕВЕ квартиру одному?
Люди в селах пилят сады умерших соседей. Чтобы за газ не платить. Вот прям понесутся раздавать бабло. пустующих хат валом. Бери, живи.
перестаньте слушать маразматика с мечтами о дорожае то зе мун и ценах 2008 года. у него любой пук в стране - к росту кржн
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:23
jj1981ua написав: vano80 написав:
8 паев на четверых (4) внуков. Которые уже сами с детьми. Или по твоему все сбросятся что бы купить в самом КИЕВЕ квартиру одному?
Люди в селах пилят сады умерших соседей. Чтобы за газ не платить. Вот прям понесутся раздавать бабло. пустующих хат валом. Бери, живи.
перестаньте слушать маразматика с мечтами о дорожае то зе мун и ценах 2008 года. у него любой пук в стране - к росту кржн
Я не считаю что всё к росту. Но приток любого внешнего капитала физикам будет влиять на рынок недвижимости.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:33
investorkiev написав:
У крестьянских семей минимум по 4 пая (от бабушек-дедушек), если пай по 3 га- это уже 12 га земли. Вопрос в цене гектара. Если будет хотя бы 3куе - то вот вам и 36куе живых денег на руках у среднестатистического колхозника.
3к за гектар? Пока что это фантастика. В Луганской области люди за 5-10 га получают 2-8 тыс. гривен в год
! А теперь подумайте, как может стоить 30 тыс. баксов то, что приносит максимум 8 тыс. гривен в год. Я понимаю, что это кидняк, но даже если эта "аренда" вырастет в несколько раз, все равно это будет очень мало.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 17 вер, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:33
Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:39
vhata написав:Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
Вопрос типа: что лучше купить машину в салоне или пригнать биток с США)
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