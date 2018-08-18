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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1737173817391740>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:42

  flyman написав:
  necovi4 написав:И настанет тот час, совсем скоро ))

https://ain.ua/2019/09/12/monitoring-rashodov-fizlic/

пора шукати моє польське ID

Поздно пить Боржоми. Ты налоговый резидент Украины что с ним, что без него. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:44

  Оранжевый-хит сезона написав:
vhata написав:Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
Вопрос типа: что лучше купить машину в салоне или пригнать биток с США)

Меня "укачивают" такие районы, как по мне, там жить вообще нельзя. Брат попросил спросить совета, хелпните плиз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:52

  vhata написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
vhata написав:Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
Вопрос типа: что лучше купить машину в салоне или пригнать биток с США)

Меня "укачивают" такие районы, как по мне, там жить вообще нельзя. Брат попросил спросить совета, хелпните плиз.

Заречный
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:55

Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.

В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.

150 млн / 50 куе = 3 тысяч квартир.
Где же рист ? :mrgreen: :mrgreen:

С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 12 тыс.квартир :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:03

  zzzzzz написав:Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.

В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.

150 млн / 50 куе = 30 тысяч квартир.
Где же рист ? :mrgreen: :mrgreen:

С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 120 тыс.квартир :lol:


Значит бабло у некоторых слоев населения просто прет, что хватает и на квартиры, и на депозиты.

Несколько очерков из жизни.

Знакомая поехала по ОП. В Варшавском ажиотаж, за 2 месяца выкупили почти все однушки, сдача в 22 году.

В 4 сезона (Васильковская) - 25-30килогрн/метр. Аналогичная цена в Британском квартале, слепленным из омна и палок.

Налоговик, который снимал квартиру за 1.5 куе у знакомой уезжает домой - его выпендюрила новая влада. Жаловался, что почти купил 4к квартиру где-то в самом центре, типа Круглоуниверситетская. Это за 1 год и 3 месяца работы в Киеве в налоговой!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:04

  Оранжевый-хит сезона написав:Заречный
Очень большое спасибо! Желаю прятного и успешного медового!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:11

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.

В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.

150 млн / 50 куе = 30 тысяч квартир.
Где же рист ? :mrgreen: :mrgreen:

С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 120 тыс.квартир :lol:


Значит бабло у некоторых слоев населения просто прет, что хватает и на квартиры, и на депозиты.

Несколько очерков из жизни.

Знакомая поехала по ОП. В Варшавском ажиотаж, за 2 месяца выкупили почти все однушки, сдача в 22 году.

В 4 сезона (Васильковская) - 25-30килогрн/метр. Аналогичная цена в Британском квартале, слепленным из омна и палок.

Налоговик, который снимал квартиру за 1.5 куе у знакомой уезжает домой - его выпендюрила новая влада. Жаловался, что почти купил 4к квартиру где-то в самом центре, типа Круглоуниверситетская. Это за 1 год и 3 месяца работы в Киеве в налоговой!


Хм, странно, вроде все путем, какого вам еще дорожая не хватает? Ночных очередей в аркаде? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вано, так о дорожае и говорим!

Все показывает рост в гривне +10+30%, в долларах уже +50%.

Найдите что-либо дешевле чем оно стоило в 2018 и 2017 годах.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:31

  zzzzzz написав:Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.

В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.

150 млн / 50 куе = 3 тысяч квартир.
Где же рист ? :mrgreen: :mrgreen:

С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 12 тыс.квартир :lol:

а какой средний размер вклада? 1000 долларов есть?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:40

  vhata написав:Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)


я бы выбрал заречный и в идеале окна на противоположную сторону от бажана
(не путать со славутичем который сразу над бажана)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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