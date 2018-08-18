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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:44
Оранжевый-хит сезона написав:
vhata написав:Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
Вопрос типа: что лучше купить машину в салоне или пригнать биток с США)
Меня "укачивают" такие районы, как по мне, там жить вообще нельзя. Брат попросил спросить совета, хелпните плиз.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:52
vhata написав: Оранжевый-хит сезона написав:
vhata написав:Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
Вопрос типа: что лучше купить машину в салоне или пригнать биток с США)
Меня "укачивают" такие районы, как по мне, там жить вообще нельзя. Брат попросил спросить совета, хелпните плиз.
Заречный
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 17 вер, 2019 21:55
Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.
В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.
150 млн / 50 куе = 3 тысяч квартир.
Где же рист ?
С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 12 тыс.квартир
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:03
zzzzzz написав:
Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.
В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.
150 млн / 50 куе = 30 тысяч квартир.
Где же рист ?
С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 120 тыс.квартир
Значит бабло у некоторых слоев населения просто прет, что хватает и на квартиры, и на депозиты.
Несколько очерков из жизни.
Знакомая поехала по ОП. В Варшавском ажиотаж, за 2 месяца выкупили почти все однушки, сдача в 22 году.
В 4 сезона (Васильковская) - 25-30килогрн/метр. Аналогичная цена в Британском квартале, слепленным из омна и палок.
Налоговик, который снимал квартиру за 1.5 куе у знакомой уезжает домой - его выпендюрила новая влада. Жаловался, что почти купил 4к квартиру где-то в самом центре, типа Круглоуниверситетская. Это за 1 год и 3 месяца работы в Киеве в налоговой!
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investorkiev
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:04
Оранжевый-хит сезона написав:
Заречный
Очень большое спасибо! Желаю прятного и успешного медового!
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:11
investorkiev написав: zzzzzz написав:
Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.
В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.
150 млн / 50 куе = 30 тысяч квартир.
Где же рист ?
С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 120 тыс.квартир
Значит бабло у некоторых слоев населения просто прет, что хватает и на квартиры, и на депозиты.
Несколько очерков из жизни.
Знакомая поехала по ОП. В Варшавском ажиотаж, за 2 месяца выкупили почти все однушки, сдача в 22 году.
В 4 сезона (Васильковская) - 25-30килогрн/метр. Аналогичная цена в Британском квартале, слепленным из омна и палок.
Налоговик, который снимал квартиру за 1.5 куе у знакомой уезжает домой - его выпендюрила новая влада. Жаловался, что почти купил 4к квартиру где-то в самом центре, типа Круглоуниверситетская. Это за 1 год и 3 месяца работы в Киеве в налоговой!
Хм, странно, вроде все путем, какого вам еще дорожая не хватает? Ночных очередей в аркаде?
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vano80
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:22
Вано, так о дорожае и говорим!
Все показывает рост в гривне +10+30%, в долларах уже +50%.
Найдите что-либо дешевле чем оно стоило в 2018 и 2017 годах.
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investorkiev
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:31
zzzzzz написав:
Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.
В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.
150 млн / 50 куе = 3 тысяч квартир.
Где же рист ?
С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 12 тыс.квартир
а какой средний размер вклада? 1000 долларов есть?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:40
vhata написав:
Коллеги, есть спецы по ПОХу? Что выбрать Статус град или Заречный? Заранее, - сенкс (мопед не мой, хочу человеку помочь)
я бы выбрал заречный и в идеале окна на противоположную сторону от бажана
(не путать со славутичем который сразу над бажана)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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