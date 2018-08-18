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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1737173817391740

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:41

  investorkiev написав:Вано, так о дорожае и говорим!

Все показывает рост в гривне +10+30%, в долларах уже +50%.

Найдите что-либо дешевле чем оно стоило в 2018 и 2017 годах.


Говорили же о дорожае после начала продаж земли.
Зачем же такие слухи разганять, наоборот, надо вам, инвесторам придерживать цены, чтобы скупить подешевле, а уж тогда, ух!
vano80
 
Повідомлень: 1468
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:46

  vano80 написав:
  investorkiev написав:Вано, так о дорожае и говорим!

Все показывает рост в гривне +10+30%, в долларах уже +50%.

Найдите что-либо дешевле чем оно стоило в 2018 и 2017 годах.


Говорили же о дорожае после начала продаж земли.
Зачем же такие слухи разганять, наоборот, надо вам, инвесторам придерживать цены, чтобы скупить подешевле, а уж тогда, ух!

не путайтесь в терминологии.

Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.

А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:53

  investorkiev написав:
  vano80 написав:
  investorkiev написав:Вано, так о дорожае и говорим!

Все показывает рост в гривне +10+30%, в долларах уже +50%.

Найдите что-либо дешевле чем оно стоило в 2018 и 2017 годах.


Говорили же о дорожае после начала продаж земли.
Зачем же такие слухи разганять, наоборот, надо вам, инвесторам придерживать цены, чтобы скупить подешевле, а уж тогда, ух!

не путайтесь в терминологии.

Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.

А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун

бросайте курить эту траву. я буду с таких как вы ржать когда все нае..нется при долларе за 30+. а дорожай ваш в ценниках на первичке, что в 100-й раз повторю - загон оленей и сговор застройщиков, у которых уже все по швам трещит. а ценник тупо поднимают синхронно вот и кажется дорожай.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 23:00

  investorkiev написав:не путайтесь в терминологии.

Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.

А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун


Мы только что цифрами разобрали ракету. Есть другие цифры?
vano80
 
Повідомлень: 1468
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  #<1 ... 1737173817391740
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