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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 22:41
investorkiev написав:
Вано, так о дорожае и говорим!
Все показывает рост в гривне +10+30%, в долларах уже +50%.
Найдите что-либо дешевле чем оно стоило в 2018 и 2017 годах.
Говорили же о дорожае после начала продаж земли.
Зачем же такие слухи разганять, наоборот, надо вам, инвесторам придерживать цены, чтобы скупить подешевле, а уж тогда, ух!
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vano80
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:46
vano80 написав: investorkiev написав:
Вано, так о дорожае и говорим!
Все показывает рост в гривне +10+30%, в долларах уже +50%.
Найдите что-либо дешевле чем оно стоило в 2018 и 2017 годах.
Говорили же о дорожае после начала продаж земли.
Зачем же такие слухи разганять, наоборот, надо вам, инвесторам придерживать цены, чтобы скупить подешевле, а уж тогда, ух!
не путайтесь в терминологии.
Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.
А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун
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investorkiev
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:53
investorkiev написав: vano80 написав: investorkiev написав:
Вано, так о дорожае и говорим!
Все показывает рост в гривне +10+30%, в долларах уже +50%.
Найдите что-либо дешевле чем оно стоило в 2018 и 2017 годах.
Говорили же о дорожае после начала продаж земли.
Зачем же такие слухи разганять, наоборот, надо вам, инвесторам придерживать цены, чтобы скупить подешевле, а уж тогда, ух!
не путайтесь в терминологии.
Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.
А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун
бросайте курить эту траву. я буду с таких как вы ржать когда все нае..нется при долларе за 30+. а дорожай ваш в ценниках на первичке, что в 100-й раз повторю - загон оленей и сговор застройщиков, у которых уже все по швам трещит. а ценник тупо поднимают синхронно вот и кажется дорожай.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 23:00
investorkiev написав:
не путайтесь в терминологии.
Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.
А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун
Мы только что цифрами разобрали ракету. Есть другие цифры?
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vano80
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Додано: Вів 17 вер, 2019 23:18
vano80 написав: investorkiev написав:
не путайтесь в терминологии.
Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.
А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун
Мы только что цифрами разобрали ракету. Есть другие цифры?
сильно охота вытащить копыта из жк вонючка с профитом +300%
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Додано: Вів 17 вер, 2019 23:47
investorkiev написав:
Знакомая поехала по ОП. В Варшавском ажиотаж, за 2 месяца выкупили почти все однушки, сдача в 22 году.
Через 10 лет ЦА однушек уменьшится в 1,5-2 раза. Что они с ними делать будут?
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Gastarbaiter
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