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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1738173917401741

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:58

  zzzzzz написав:Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.

В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.

150 млн / 50 куе = 3 тысяч квартир.
Где же рист ? :mrgreen: :mrgreen:

С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 12 тыс.квартир :lol:

Несколько лет назад на ветке была популярна эта "занимательная арифметика". Вот только все "математики" упорно забывали, что эти 150 млн принадлежат куда большему количеству, чем 3 000 человек
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:00

  investorkiev написав: Это будет ракета ту_зе_мун


может хоть тогда вискарик отдашь?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:07

  striped написав:
  investorkiev написав: Это будет ракета ту_зе_мун


может хоть тогда вискарик отдашь?

расскажите эту историю, а то упоминания о зажатом вискаре тут регулярно всплывают, а всю историю не слышал
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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