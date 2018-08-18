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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 07:58
zzzzzz написав:
Средняя квартира на первичке стоит 40 куе в Киеве. Ну хорошо, возьмем 50 куе.
В августе население увеличило валютные вложения в банках на 150 млн.долларов до суммы 9,011 млрд.долларов.
150 млн / 50 куе = 3 тысяч квартир.
Где же рист ?
С начала года прирост на вкладах населения составил почти 600 млн.долларов.Это 12 тыс.квартир
Несколько лет назад на ветке была популярна эта "занимательная арифметика". Вот только все "математики" упорно забывали, что эти 150 млн принадлежат куда большему количеству, чем 3 000 человек
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Faceless
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Додано: Сер 18 вер, 2019 08:00
investorkiev написав:
Это будет ракета ту_зе_мун
может хоть тогда вискарик отдашь?
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striped
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Додано: Сер 18 вер, 2019 08:07
striped написав: investorkiev написав:
Это будет ракета ту_зе_мун
может хоть тогда вискарик отдашь?
расскажите эту историю, а то упоминания о зажатом вискаре тут регулярно всплывают, а всю историю не слышал
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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