Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
расскажите эту историю, а то упоминания о зажатом вискаре тут регулярно всплывают, а всю историю не слышал
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Santehnik написав:Там вчера открыли брони в 4 очереди Миста Квитив. Говорят что цены 1к от 19,7к, 2к от 19,5к, на ходовые варианты в среднем 20-21к. Год назад на 3 очередь цены были на уровне 18к.
Год назад вторая очередь МК в августе шла за 16900 при полной оплате, и стройка шла с опережением графика. На третьей очереди с повышением цены обороты стройки подупали, уже не укладываются в график. Четвертая, опять же нарастив цену, будет строиться еще дольше, ибо от 800+ долл за метр покупать эконом без инфраструктуры уже некомильфо.
расскажите эту историю, а то упоминания о зажатом вискаре тут регулярно всплывают, а всю историю не слышал
В далекие-далекие времена, когда только-только отбушевал ОШ, и вовсю разгулялась ЯЗ, загнав в герметичный бункер Юру-теплотехника, на тропу войны вышел(ла?) Трибека, сходу захватив для сугрева стояк Круш. Время было неспокойное, и Трибека очень беспокоилась(лся), достроят ли Круши. Но Круши достроили и добрый молодец(красна девица) ходил(а) по ветке гоголем, и в запале проспорил(а) бутылку вискаря не буду говорить кому. С тех пор он(она) и ник свой на форуме поменял(и волосы перекрасила), но старожилы все помнят, и время от времени напоминают лендлорду
Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.
А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун
Мы только что цифрами разобрали ракету. Есть другие цифры?
дорожай это +20+50% -он идет полным ходом. ракета туземун это +100+300% к текущим ценам - вот эту ракету мы ждем, уже купили билеты в первом ряду.
В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.
Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.
Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой". ___________________________________________________ То ли в город вламывается Беня и на пальцах объясняет застройщикам, что шутки закончились, то ли Виталя "готовится" к финансовой проверке, пряча "крепких хозяйственников" подальше от следствия, а учитывая, что Слончаку диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга и ушибы головы(проще говоря, пару раз сунули кулаком в фейс), то скорее всего второе, ибо с такими "травмами" в реанимацию не госпитализируют, максимум в неврологию