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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:39
судя по близости строителей к нашей креативной власти, не удивлюсь что вся эта эпопея с амнистией и прочими страшилками предназначена как раз для активизации КРЖН.
Потому что других причин (даже для лозунгов о дорожае) активизации рынка не вижу. Посмотрел ради прикола объект вторички, который висел долго перед глазами - да, ушел из объявлений. Возможно и продали, но причиной продажи в этом случае вижу дорожай именно первички у стройки рядом. Т.е. посмотрели на этот скворечник, который воткнули рядом с этим домом, на цены, на сроки поставки... и купили готовую квартирку на вторичке.
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striped
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Додано: Сер 18 вер, 2019 11:41
dimitrio написав:
Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать?
Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования.
Пока что нет ясности в технических деталях амнистии (как не было их и ранее), но скорее всего декларировать (налогооблагать) нужно будет только те средства и ту недвигу, которые "были получены не совсем законно", а не все подряд.
Особого смысла в амнистии для простых смертных не вижу - тут кто-то упоминал, что она скорее зажравшихся чинуш попугать ну и людишек совсем обнаглевших, полностью работающих в кеше. При необходимости, зарегистрируете ФОП, покажите необходимые суммы в лимите 5 млн. за год, заплатите 5% и не хуже любой амнистии. Если обелить необходимо существенно больше, то тут другой вопрос конечно, но редко кому необходимо обосновать расходы более чем 5 млн. грн. в год. Опять же пару близких родственников подарками помочь могут.
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kbadoo
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Alex6
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