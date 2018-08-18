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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1739174017411742

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

судя по близости строителей к нашей креативной власти, не удивлюсь что вся эта эпопея с амнистией и прочими страшилками предназначена как раз для активизации КРЖН.
Потому что других причин (даже для лозунгов о дорожае) активизации рынка не вижу. Посмотрел ради прикола объект вторички, который висел долго перед глазами - да, ушел из объявлений. Возможно и продали, но причиной продажи в этом случае вижу дорожай именно первички у стройки рядом. Т.е. посмотрели на этот скворечник, который воткнули рядом с этим домом, на цены, на сроки поставки... и купили готовую квартирку на вторичке.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:41

  dimitrio написав:Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать?
Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования.


Пока что нет ясности в технических деталях амнистии (как не было их и ранее), но скорее всего декларировать (налогооблагать) нужно будет только те средства и ту недвигу, которые "были получены не совсем законно", а не все подряд.

Особого смысла в амнистии для простых смертных не вижу - тут кто-то упоминал, что она скорее зажравшихся чинуш попугать ну и людишек совсем обнаглевших, полностью работающих в кеше. При необходимости, зарегистрируете ФОП, покажите необходимые суммы в лимите 5 млн. за год, заплатите 5% и не хуже любой амнистии. Если обелить необходимо существенно больше, то тут другой вопрос конечно, но редко кому необходимо обосновать расходы более чем 5 млн. грн. в год. Опять же пару близких родственников подарками помочь могут.
kbadoo
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  #<1 ... 1739174017411742
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