Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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судя по близости строителей к нашей креативной власти, не удивлюсь что вся эта эпопея с амнистией и прочими страшилками предназначена как раз для активизации КРЖН. Потому что других причин (даже для лозунгов о дорожае) активизации рынка не вижу. Посмотрел ради прикола объект вторички, который висел долго перед глазами - да, ушел из объявлений. Возможно и продали, но причиной продажи в этом случае вижу дорожай именно первички у стройки рядом. Т.е. посмотрели на этот скворечник, который воткнули рядом с этим домом, на цены, на сроки поставки... и купили готовую квартирку на вторичке.
dimitrio написав:Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать? Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования.
Пока что нет ясности в технических деталях амнистии (как не было их и ранее), но скорее всего декларировать (налогооблагать) нужно будет только те средства и ту недвигу, которые "были получены не совсем законно", а не все подряд.
Особого смысла в амнистии для простых смертных не вижу - тут кто-то упоминал, что она скорее зажравшихся чинуш попугать ну и людишек совсем обнаглевших, полностью работающих в кеше. При необходимости, зарегистрируете ФОП, покажите необходимые суммы в лимите 5 млн. за год, заплатите 5% и не хуже любой амнистии. Если обелить необходимо существенно больше, то тут другой вопрос конечно, но редко кому необходимо обосновать расходы более чем 5 млн. грн. в год. Опять же пару близких родственников подарками помочь могут.
dimitrio написав:Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать? Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования.
Пока что нет ясности в технических деталях амнистии (как не было их и ранее), но скорее всего декларировать (налогооблагать) нужно будет только те средства и ту недвигу, которые "были получены не совсем законно", а не все подряд.
Особого смысла в амнистии для простых смертных не вижу - тут кто-то упоминал, что она скорее зажравшихся чинуш попугать ну и людишек совсем обнаглевших, полностью работающих в кеше. При необходимости, зарегистрируете ФОП, покажите необходимые суммы в лимите 5 млн. за год, заплатите 5% и не хуже любой амнистии. Если обелить необходимо существенно больше, то тут другой вопрос конечно, но редко кому необходимо обосновать расходы более чем 5 млн. грн. в год. Опять же пару близких родственников подарками помочь могут.
Декларировать надо всё, иначе это вообще не имеет смысла. А вот амнистии, я так понял, подлежит только нигде не учтенный нал, который можно внести на счет и отбелить за некоторый процент. Если же деньги находятся на счетах в банке, то государство о них знает. Соответственно, вкладывать в недвигу до начала декларирования смысл имеет. Моё имхо, конечно
striped написав:Нашел Сержику квартиру. Правда это вроде силикатный кирпич, но зато место тихое и с ремонтом. Думаю по рецепту бывалых если прийти сразу с котлетой, то можно уговорить и по 1000 за метр.
striped написав:Нашел Сержику квартиру. Правда это вроде силикатный кирпич, но зато место тихое и с ремонтом. Думаю по рецепту бывалых если прийти сразу с котлетой, то можно уговорить и по 1000 за метр.
Mazay256 написав:Декларировать надо всё, иначе это вообще не имеет смысла.
Если же деньги находятся на счетах в банке, то государство о них знает.
Противоречия между этими двумя частями не видите?! Ко второй добавляйте все что есть в реестрах: машины, земли, квартиры итд...
Аминистия призвана показать (и заплатить из этого налог) то что было нажито именно нечестным путем и включает как то что государство видит, так и то что не видит (кеш, драгоценности, некоторые иностранные счета, активы итд итп).
striped написав:судя по близости строителей к нашей креативной власти, не удивлюсь что вся эта эпопея с амнистией и прочими страшилками предназначена как раз для активизации КРЖН. Потому что других причин (даже для лозунгов о дорожае) активизации рынка не вижу. Посмотрел ради прикола объект вторички, который висел долго перед глазами - да, ушел из объявлений. Возможно и продали, но причиной продажи в этом случае вижу дорожай именно первички у стройки рядом. Т.е. посмотрели на этот скворечник, который воткнули рядом с этим домом, на цены, на сроки поставки... и купили готовую квартирку на вторичке.
А Шуляк активно проталкивает законопроект что-бы отменить паевую для строителей. Теперь будут лепить скворешники вообще без инфраструктуры.