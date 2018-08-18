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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1741174217431744>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:55

  kbadoo написав:
  Mazay256 написав:Декларировать надо всё, иначе это вообще не имеет смысла.

Если же деньги находятся на счетах в банке, то государство о них знает.


Противоречия между этими двумя частями не видите?! Ко второй добавляйте все что есть в реестрах: машины, земли, квартиры итд...

Аминистия призвана показать (и заплатить из этого налог) то что было нажито именно нечестным путем и включает как то что государство видит, так и то что не видит (кеш, драгоценности, некоторые иностранные счета, активы итд итп).


Не вижу. Декларирование - это одно, а амнистия - другое. Декларировать надо всё - деньги на счетах, нал, ценности, движимое и недвижимое имущество... А амнистировать необходимо только черный, по собственному мнению, нал, и то свыше какой-то суммы. Что касается недвижимости, ценностей и прочего, то существующее на момент нулевой декларации и указанное в ней имущество автоматом становится белым и пушистым. Я так понял.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:56

  striped написав:у Сержика дети растут. Вырастут - хоть лофт, хоть барокко можно сделать. А тысяча за квадрат с ремонтом, да еще и в обжитом доме, да еще и не на Академе или, прости Господи, в Оранжах с Медовыми...


Пока маленькие - ок. Будут подрастать - придётся свою катлету понемногу откусывать. Не до жиру кагбэ...
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Свитлопарк, поставка в 2022 году. 38 метров 29500 при 100% оплате.
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Сер 18 вер, 2019 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:05

  investorkiev написав:
  Вкладчик1234 написав:Какие международные холдинги, если в Украине нередки случаи, когда "группа неустановленных лиц заехала на поле с техникой, собрала урожай, и вывезла в неизвестном направлении"?
Иностранцам приключений мало?

Это помимо того, что все интересные земли давным-давно нашли хозяев. Кому нужны разрозненные паи селян?

И с чего вы взяли, что какие-то деньги пойдут стройными рядами на КРЖН? Каждый селянин-наследник-родственник захочет свою долю, и в итоге каждый из них еле-еле натянет денег на гостинку в райцентре


хочу вам сказать что международные холдинги, специализирующиеся на добыче ископаемых, зерне и прочем сырьевом бизнесе, особенно в недо-развитых странах - очень "зубатые" и им не вз%падло держать частные армии для отстрела таких "неустановленных лиц". Или думаете что в Африке и Латинской америке нет желающих "вывести урожай в неизвестном направлении"?
Зайдут совсем не лощеные старички в белых перчатках.

Что касается захода денег на КРЖН. Он однозначно будет - бабло просочится, куда ему еще деваться? Селяне не доверяют банкам (да и мы тоже). Соответственно на бабло будут покупаться машины и квартиры.

Если селянин купит гостинки в райцентре, то бывший хозяин этой гостинки добавит и купит гостинку в Киеве.

Поймите - почему квартиры в Киеве дорожают и на них всегда есть спрос.
Да потому что КРЖН - это вершина пищевой (вернее финансовой) цепочки в стране.

Все деньги, которые где-то аккумулируются попадают либо в офшоры (это для крупного), либо так или иначе на КРЖН. Нет ни одного видного агробарона, у которого не было бы квартиры в Киеве (ну или дома в Кончезаспе), нет ни одного губернатора, который бы не купил квартиру в Киеве для детей/любовницы/мамы. И т.д.


шо ты несешь, ватаналитик ...
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:05

  Оранжевый-хит сезона написав:Свитлопарк, поставка в 2020 году. 38 метров 29500 при 100% оплате.

ты уже взял?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:14

  jj1981ua написав:
  striped написав:
  investorkiev написав: Это будет ракета ту_зе_мун


может хоть тогда вискарик отдашь?

расскажите эту историю, а то упоминания о зажатом вискаре тут регулярно всплывают, а всю историю не слышал


у нас было пари с трибекой (который инвесторкиев), на то, что доллар не достанет до 30 грн до нового какого-то года 2017 или 2018. уж очень сильно он рвал рубаху о грядущем пипце (прям как сейчас за дорожай). условия пари была бутылка чиваса, а также, что более важно, публично признать на форуме свою несостоятельность в качестве аналитика и прогнозиста. доллар дошел до 28 и с тех пор только падал, я победил. трибека сделал новый аккаунт, и первое время даже пытался нагло врать что "Это не я". потом признался. чиваса нету, и оно продолжает всех учить, со своей купленной за сало корочкой МБА
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:24

  striped написав:Нашел Сержику квартиру. Правда это вроде силикатный кирпич, но зато место тихое и с ремонтом. Думаю по рецепту бывалых если прийти сразу с котлетой, то можно уговорить и по 1000 за метр.

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9182776/

неплохо кстати
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:25

  Карем написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Свитлопарк, поставка в 2022 году. 38 метров 29500 при 100% оплате.

ты уже взял?

наверное медовій буду брать, там немного дороже но сдадут летом точно
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Свитлопарк, поставка в 2022 году. 38 метров 29500 при 100% оплате.

А в чем смысл, если они за похожие деньги продают такую же квартиру с поставкой "в следующем году"?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:37

  Mazay256 написав: Что касается недвижимости, ценностей и прочего, то существующее на момент нулевой декларации и указанное в ней имущество автоматом становится белым и пушистым. Я так понял.


да нифига подобного. Если вы декларируете 5 квартир, то покажите бабки официально заработанные на эти 5 квартир. Если происхождение бабла показать не можете--то тогда штраф--вот только вопрос--от какой суммы? наверное сейчас они над этим и ломают голову--как же правильно все посчитать чтоб не мало было
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