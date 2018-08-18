Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Mazay256 написав:Декларировать надо всё, иначе это вообще не имеет смысла.
Если же деньги находятся на счетах в банке, то государство о них знает.
Противоречия между этими двумя частями не видите?! Ко второй добавляйте все что есть в реестрах: машины, земли, квартиры итд...
Аминистия призвана показать (и заплатить из этого налог) то что было нажито именно нечестным путем и включает как то что государство видит, так и то что не видит (кеш, драгоценности, некоторые иностранные счета, активы итд итп).
Не вижу. Декларирование - это одно, а амнистия - другое. Декларировать надо всё - деньги на счетах, нал, ценности, движимое и недвижимое имущество... А амнистировать необходимо только черный, по собственному мнению, нал, и то свыше какой-то суммы. Что касается недвижимости, ценностей и прочего, то существующее на момент нулевой декларации и указанное в ней имущество автоматом становится белым и пушистым. Я так понял.
striped написав:у Сержика дети растут. Вырастут - хоть лофт, хоть барокко можно сделать. А тысяча за квадрат с ремонтом, да еще и в обжитом доме, да еще и не на Академе или, прости Господи, в Оранжах с Медовыми...
Пока маленькие - ок. Будут подрастать - придётся свою катлету понемногу откусывать. Не до жиру кагбэ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Вкладчик1234 написав:Какие международные холдинги, если в Украине нередки случаи, когда "группа неустановленных лиц заехала на поле с техникой, собрала урожай, и вывезла в неизвестном направлении"? Иностранцам приключений мало?
Это помимо того, что все интересные земли давным-давно нашли хозяев. Кому нужны разрозненные паи селян?
И с чего вы взяли, что какие-то деньги пойдут стройными рядами на КРЖН? Каждый селянин-наследник-родственник захочет свою долю, и в итоге каждый из них еле-еле натянет денег на гостинку в райцентре
хочу вам сказать что международные холдинги, специализирующиеся на добыче ископаемых, зерне и прочем сырьевом бизнесе, особенно в недо-развитых странах - очень "зубатые" и им не вз%падло держать частные армии для отстрела таких "неустановленных лиц". Или думаете что в Африке и Латинской америке нет желающих "вывести урожай в неизвестном направлении"? Зайдут совсем не лощеные старички в белых перчатках.
Что касается захода денег на КРЖН. Он однозначно будет - бабло просочится, куда ему еще деваться? Селяне не доверяют банкам (да и мы тоже). Соответственно на бабло будут покупаться машины и квартиры.
Если селянин купит гостинки в райцентре, то бывший хозяин этой гостинки добавит и купит гостинку в Киеве.
Поймите - почему квартиры в Киеве дорожают и на них всегда есть спрос. Да потому что КРЖН - это вершина пищевой (вернее финансовой) цепочки в стране.
Все деньги, которые где-то аккумулируются попадают либо в офшоры (это для крупного), либо так или иначе на КРЖН. Нет ни одного видного агробарона, у которого не было бы квартиры в Киеве (ну или дома в Кончезаспе), нет ни одного губернатора, который бы не купил квартиру в Киеве для детей/любовницы/мамы. И т.д.
расскажите эту историю, а то упоминания о зажатом вискаре тут регулярно всплывают, а всю историю не слышал
у нас было пари с трибекой (который инвесторкиев), на то, что доллар не достанет до 30 грн до нового какого-то года 2017 или 2018. уж очень сильно он рвал рубаху о грядущем пипце (прям как сейчас за дорожай). условия пари была бутылка чиваса, а также, что более важно, публично признать на форуме свою несостоятельность в качестве аналитика и прогнозиста. доллар дошел до 28 и с тех пор только падал, я победил. трибека сделал новый аккаунт, и первое время даже пытался нагло врать что "Это не я". потом признался. чиваса нету, и оно продолжает всех учить, со своей купленной за сало корочкой МБА
striped написав:Нашел Сержику квартиру. Правда это вроде силикатный кирпич, но зато место тихое и с ремонтом. Думаю по рецепту бывалых если прийти сразу с котлетой, то можно уговорить и по 1000 за метр.
Mazay256 написав: Что касается недвижимости, ценностей и прочего, то существующее на момент нулевой декларации и указанное в ней имущество автоматом становится белым и пушистым. Я так понял.
да нифига подобного. Если вы декларируете 5 квартир, то покажите бабки официально заработанные на эти 5 квартир. Если происхождение бабла показать не можете--то тогда штраф--вот только вопрос--от какой суммы? наверное сейчас они над этим и ломают голову--как же правильно все посчитать чтоб не мало было
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------