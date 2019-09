Додано: Сер 18 вер, 2019 12:56

striped написав: у Сержика дети растут . Вырастут - хоть лофт, хоть барокко можно сделать. А тысяча за квадрат с ремонтом, да еще и в обжитом доме, да еще и не на Академе или, прости Господи, в Оранжах с Медовыми... . Вырастут - хоть лофт, хоть барокко можно сделать. А тысяча за квадрат с ремонтом, да еще и в обжитом доме, да еще и не на Академе или, прости Господи, в Оранжах с Медовыми...



Пока маленькие - ок. Будут подрастать - придётся свою катлету понемногу откусывать. Не до жиру кагбэ... Пока маленькие - ок. Будут подрастать - придётся свою катлету понемногу откусывать. Не до жиру кагбэ...

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.