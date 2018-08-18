investorkiev написав:

Вкладчик1234 написав: Какие международные холдинги, если в Украине нередки случаи, когда "группа неустановленных лиц заехала на поле с техникой, собрала урожай, и вывезла в неизвестном направлении"?

Иностранцам приключений мало?



Это помимо того, что все интересные земли давным-давно нашли хозяев. Кому нужны разрозненные паи селян?



И с чего вы взяли, что какие-то деньги пойдут стройными рядами на КРЖН? Каждый селянин-наследник-родственник захочет свою долю, и в итоге каждый из них еле-еле натянет денег на гостинку в райцентре Какие международные холдинги, если в Украине нередки случаи, когда "группа неустановленных лиц заехала на поле с техникой, собрала урожай, и вывезла в неизвестном направлении"?Иностранцам приключений мало?Это помимо того, что все интересные земли давным-давно нашли хозяев. Кому нужны разрозненные паи селян?И с чего вы взяли, что какие-то деньги пойдут стройными рядами на КРЖН? Каждый селянин-наследник-родственник захочет свою долю, и в итоге каждый из них еле-еле натянет денег на гостинку в райцентре

хочу вам сказать что международные холдинги, специализирующиеся на добыче ископаемых, зерне и прочем сырьевом бизнесе, особенно в недо-развитых странах - очень "зубатые" и им не вз%падло держать частные армии для отстрела таких "неустановленных лиц". Или думаете что в Африке и Латинской америке нет желающих "вывести урожай в неизвестном направлении"?Зайдут совсем не лощеные старички в белых перчатках.Что касается захода денег на КРЖН. Он однозначно будет - бабло просочится, куда ему еще деваться? Селяне не доверяют банкам (да и мы тоже). Соответственно на бабло будут покупаться машины и квартиры.Если селянин купит гостинки в райцентре, то бывший хозяин этой гостинки добавит и купит гостинку в Киеве.Поймите - почему квартиры в Киеве дорожают и на них всегда есть спрос.Да потому что КРЖН - это вершина пищевой (вернее финансовой) цепочки в стране.Все деньги, которые где-то аккумулируются попадают либо в офшоры (это для крупного), либо так или иначе на КРЖН. Нет ни одного видного агробарона, у которого не было бы квартиры в Киеве (ну или дома в Кончезаспе), нет ни одного губернатора, который бы не купил квартиру в Киеве для детей/любовницы/мамы. И т.д.