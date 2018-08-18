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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:44
Жека79 написав: Mazay256 написав:
Что касается недвижимости, ценностей и прочего, то существующее на момент нулевой декларации и указанное в ней имущество автоматом становится белым и пушистым. Я так понял.
да нифига подобного. Если вы декларируете 5 квартир, то покажите бабки официально заработанные на эти 5 квартир. Если происхождение бабла показать не можете--то тогда штраф--вот только вопрос--от какой суммы? наверное сейчас они над этим и ломают голову--как же правильно все посчитать чтоб не мало было
Евгений, всё что сейчас на Вас записано автоматом белое и пушистое, его нельзя определить в другую категорию. Нулевая декларация на то и нулевая. С неё будет отсчёт и уже новую покупку надо будет доказать откуда деньги.
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