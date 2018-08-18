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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1742174317441745>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:а амнистии тогда будет что подлежать???
Скрытые доходы и активы.
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 18 вер, 2019 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:02

  Santehnik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Свитлопарк, поставка в 2022 году. 38 метров 29500 при 100% оплате.

А в чем смысл, если они за похожие деньги продают такую же квартиру с поставкой "в следующем году"?

хз, видно я был похож на лошка которому можно напарить 2022 год
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:07

  Жека79 написав:
  Mazay256 написав: Что касается недвижимости, ценностей и прочего, то существующее на момент нулевой декларации и указанное в ней имущество автоматом становится белым и пушистым. Я так понял.


да нифига подобного. Если вы декларируете 5 квартир, то покажите бабки официально заработанные на эти 5 квартир. Если происхождение бабла показать не можете--то тогда штраф--вот только вопрос--от какой суммы? наверное сейчас они над этим и ломают голову--как же правильно все посчитать чтоб не мало было


Это пустые страшилки, т.к. физически не осуществимо. Ну представьте, Порошенко должен показать, на какие бабки он отжал фабрику Карла Маркса и т.п. ;)
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Карем написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Свитлопарк, поставка в 2022 году. 38 метров 29500 при 100% оплате.

ты уже взял?

наверное медовій буду брать, там немного дороже но сдадут летом точно

Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:08

Оранж, у тебя уже сколько квартир в активе?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:08

  Жека79 написав:stm

Уверены??? а амнистии тогда будет что подлежать???

Смотрите, у Вас вилла в Италии она ни разу, нигде не проскакивала. Вы продали виллу и по неосторожности завели деньги в Украину на покупку свечного заводика. Не надо этого делать ))) у Вас 5 квартир в Украине, Вы их продали и купили свечной заводик - всё чисто ;)
Все ж ржут про канал НьюсВан, теперь потомственным таможенникам будет такую сделку крайне сложно провернуть, но возможно :)
Мораль: что бы купить что-нибудь ненужное надо будет продать что-нибудь ненужное уже числящееся за Вами в базах :)
Вопрос с кешем в банках уже задают, теперь следующий шаг ведущий в ЕС :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:09

  Карем написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Карем написав:ты уже взял?

наверное медовій буду брать, там немного дороже но сдадут летом точно

Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут

От медового по Протасову до центра тоже близко.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:14

  Карем написав:Оранж, у тебя уже сколько квартир в активе?

пока ни одной, но вот хочу купить
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:19

В центре Киева перекрыли движение из-за митингующих инвестор

А я думаю что на форуме сегодня так тихо :mrgreen:

В центре Киева перекрыли движение из-за митингующих инвесторов новостроек:
https://ukranews.com/news/654474-miting ... ie-v-kieve
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Карем написав:Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут

У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП
Santehnik
 
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