Додано: Сер 18 вер, 2019 14:08

Жека79 написав: stm



Уверены??? а амнистии тогда будет что подлежать??? Уверены??? а амнистии тогда будет что подлежать???

Смотрите, у Вас вилла в Италии она ни разу, нигде не проскакивала. Вы продали виллу и по неосторожности завели деньги в Украину на покупку свечного заводика. Не надо этого делать ))) у Вас 5 квартир в Украине, Вы их продали и купили свечной заводик - всё чистоВсе ж ржут про канал НьюсВан, теперь потомственным таможенникам будет такую сделку крайне сложно провернуть, но возможноМораль: что бы купить что-нибудь ненужное надо будет продать что-нибудь ненужное уже числящееся за Вами в базахВопрос с кешем в банках уже задают, теперь следующий шаг ведущий в ЕС