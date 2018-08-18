Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Mazay256 написав: Что касается недвижимости, ценностей и прочего, то существующее на момент нулевой декларации и указанное в ней имущество автоматом становится белым и пушистым. Я так понял.
да нифига подобного. Если вы декларируете 5 квартир, то покажите бабки официально заработанные на эти 5 квартир. Если происхождение бабла показать не можете--то тогда штраф--вот только вопрос--от какой суммы? наверное сейчас они над этим и ломают голову--как же правильно все посчитать чтоб не мало было
Это пустые страшилки, т.к. физически не осуществимо. Ну представьте, Порошенко должен показать, на какие бабки он отжал фабрику Карла Маркса и т.п.
Уверены??? а амнистии тогда будет что подлежать???
Смотрите, у Вас вилла в Италии она ни разу, нигде не проскакивала. Вы продали виллу и по неосторожности завели деньги в Украину на покупку свечного заводика. Не надо этого делать ))) у Вас 5 квартир в Украине, Вы их продали и купили свечной заводик - всё чисто Все ж ржут про канал НьюсВан, теперь потомственным таможенникам будет такую сделку крайне сложно провернуть, но возможно Мораль: что бы купить что-нибудь ненужное надо будет продать что-нибудь ненужное уже числящееся за Вами в базах Вопрос с кешем в банках уже задают, теперь следующий шаг ведущий в ЕС
Карем написав:Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут
У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает: - трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры. - рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП