RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1742174317441745

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:33

По поводу Медового, есть еще Науки 58, тоже ребята недорого продают.
Тоже вокруг хащи, 3 км до Лыбидской и более менее свободная дорога. Только окна на трассу только остались. На парк всё скупили.
Santehnik
 
Повідомлень: 39
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:33

  Santehnik написав:
  Карем написав:Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут

У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП

уровень шума там впечатляет
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20186
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:34

  Santehnik написав:По поводу Медового, есть еще Науки 58, тоже ребята недорого продают.
Тоже вокруг хащи, 3 км до Лыбидской и более менее свободная дорога. Только окна на трассу только остались. На парк всё скупили.

а что за контора?
медовый то КГС
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20186
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:35

Креатор-Буд, с Тернополя местные свободовцы какие-то.
Это их первый объект в Киеве.
Santehnik
 
Повідомлень: 39
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:41

  Santehnik написав:Креатор-Буд, с Тернополя местные свободовцы какие-то.
Это их первый объект в Киеве.

если бы были 38 квадратов за 26 000 то наверное взял бы
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20186
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:01

  vladus17 написав:
  Жека79 написав:а амнистии тогда будет что подлежать???
Скрытые доходы и активы.

Впорос к товарищу stm: Так все же можно/стоит ли сейчас покупать недвигу для отбеливания денег до 1го января 2020?

Вопрос в суммах Ваших будущих расходов ))) если вы собираетесь покупать свечной заводик или Межигорье на прозоро, то определенно стоит. Иначе схема с ФОПом под 5% уже обговорена и никуда она не уйдет :)
Хотя по недвиге признаюсь, опыта у Первого и связей намного больше, чем у меня-блондинки :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 04.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:12

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Santehnik написав:
  Карем написав:Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут

У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП

уровень шума там впечатляет


все бажана живет с таким уровнем шума и ниче
рыбальский вон вообще с хуже локацией и таким же уровнем шума по 2к продают
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 70
З нами з: 05.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Santehnik написав:
  Карем написав:Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут

У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП

уровень шума там впечатляет

Так там ще й проблеми з добиранням . Хоч на чому . Хіба що будуть багато чого добудовувати і змінювати ...
Puente
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1742174317441745
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, V2, Чукча2 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1629, 1630, 1631
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16303 2574365
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 15:26
vhata
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7564
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183367
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1092)
18.09.2019 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.