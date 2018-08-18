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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:33
По поводу Медового, есть еще Науки 58, тоже ребята недорого продают.
Тоже вокруг хащи, 3 км до Лыбидской и более менее свободная дорога. Только окна на трассу только остались. На парк всё скупили.
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Santehnik
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Додано: Сер 18 вер, 2019 14:33
Santehnik написав: Карем написав:
Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут
У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП
уровень шума там впечатляет
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Додано: Сер 18 вер, 2019 14:34
Santehnik написав:
По поводу Медового, есть еще Науки 58, тоже ребята недорого продают.
Тоже вокруг хащи, 3 км до Лыбидской и более менее свободная дорога. Только окна на трассу только остались. На парк всё скупили.
а что за контора?
медовый то КГС
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Додано: Сер 18 вер, 2019 14:35
Креатор-Буд, с Тернополя местные свободовцы какие-то.
Это их первый объект в Киеве.
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Santehnik
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Додано: Сер 18 вер, 2019 14:41
Santehnik написав:
Креатор-Буд, с Тернополя местные свободовцы какие-то.
Это их первый объект в Киеве.
если бы были 38 квадратов за 26 000 то наверное взял бы
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:01
vladus17 написав: Жека79 написав:
а амнистии тогда будет что подлежать???
Скрытые доходы и активы.
Впорос к товарищу stm: Так все же можно/стоит ли сейчас покупать недвигу для отбеливания денег до 1го января 2020?
Вопрос в суммах Ваших будущих расходов ))) если вы собираетесь покупать свечной заводик или Межигорье на прозоро, то определенно стоит. Иначе схема с ФОПом под 5% уже обговорена и никуда она не уйдет
Хотя по недвиге признаюсь, опыта у Первого и связей намного больше, чем у меня-блондинки
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:12
Оранжевый-хит сезона написав: Santehnik написав: Карем написав:
Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут
У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП
уровень шума там впечатляет
все бажана живет с таким уровнем шума и ниче
рыбальский вон вообще с хуже локацией и таким же уровнем шума по 2к продают
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Карем
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:20
Оранжевый-хит сезона написав: Santehnik написав: Карем написав:
Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут
У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП
уровень шума там впечатляет
Так там ще й проблеми з добиранням . Хоч на чому . Хіба що будуть багато чого добудовувати і змінювати ...
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