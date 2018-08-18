kbadoo написав:

dimitrio написав: Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать?

Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования. Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать?Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования.

Пока что нет ясности в технических деталях амнистии (как не было их и ранее), но скорее всего декларировать (налогооблагать) нужно будет только те средства и ту недвигу, которые "были получены не совсем законно", а не все подряд.Особого смысла в амнистии для простых смертных не вижу - тут кто-то упоминал, что она скорее зажравшихся чинуш попугать ну и людишек совсем обнаглевших, полностью работающих в кеше. При необходимости, зарегистрируете ФОП, покажите необходимые суммы в лимите 5 млн. за год, заплатите 5% и не хуже любой амнистии. Если обелить необходимо существенно больше, то тут другой вопрос конечно, но редко кому необходимо обосновать расходы более чем 5 млн. грн. в год. Опять же пару близких родственников подарками помочь могут.