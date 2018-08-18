|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:33
По поводу Медового, есть еще Науки 58, тоже ребята недорого продают.
Тоже вокруг хащи, 3 км до Лыбидской и более менее свободная дорога. Только окна на трассу только остались. На парк всё скупили.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:33
Santehnik написав: Карем написав:
Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут
У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП
уровень шума там впечатляет
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20186
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:34
Santehnik написав:
По поводу Медового, есть еще Науки 58, тоже ребята недорого продают.
Тоже вокруг хащи, 3 км до Лыбидской и более менее свободная дорога. Только окна на трассу только остались. На парк всё скупили.
а что за контора?
медовый то КГС
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20186
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:35
Креатор-Буд, с Тернополя местные свободовцы какие-то.
Это их первый объект в Киеве.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:41
Santehnik написав:
Креатор-Буд, с Тернополя местные свободовцы какие-то.
Это их первый объект в Киеве.
если бы были 38 квадратов за 26 000 то наверное взял бы
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20186
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:01
vladus17 написав: Жека79 написав:
а амнистии тогда будет что подлежать???
Скрытые доходы и активы.
Впорос к товарищу stm: Так все же можно/стоит ли сейчас покупать недвигу для отбеливания денег до 1го января 2020?
Вопрос в суммах Ваших будущих расходов ))) если вы собираетесь покупать свечной заводик или Межигорье на прозоро, то определенно стоит. Иначе схема с ФОПом под 5% уже обговорена и никуда она не уйдет
Хотя по недвиге признаюсь, опыта у Первого и связей намного больше, чем у меня-блондинки
-
stm
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 310 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:12
Оранжевый-хит сезона написав: Santehnik написав: Карем написав:
Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут
У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП
уровень шума там впечатляет
все бажана живет с таким уровнем шума и ниче
рыбальский вон вообще с хуже локацией и таким же уровнем шума по 2к продают
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
-
Карем
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:20
Оранжевый-хит сезона написав: Santehnik написав: Карем написав:
Но свитлопарк на уровень выше + метро + Печерск на Авто за 5 минут
У свитлопарка есть минусы которые напрочь убивают близость Печерска и ценник эти минусы не перекрывает:
- трасса с просто нереальнейшим уровнем шума. открыть окна там будет невозможно, только рекуператоры.
- рядом ТЭЦ и прямо под окнами мощная высоковольная ЛЭП
уровень шума там впечатляет
Так там ще й проблеми з добиранням . Хоч на чому . Хіба що будуть багато чого добудовувати і змінювати ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:43
kbadoo написав: dimitrio написав:
Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать?
Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования.
Пока что нет ясности в технических деталях амнистии (как не было их и ранее), но скорее всего декларировать (налогооблагать) нужно будет только те средства и ту недвигу, которые "были получены не совсем законно", а не все подряд.
Особого смысла в амнистии для простых смертных не вижу - тут кто-то упоминал, что она скорее зажравшихся чинуш попугать ну и людишек совсем обнаглевших, полностью работающих в кеше. При необходимости, зарегистрируете ФОП, покажите необходимые суммы в лимите 5 млн. за год, заплатите 5% и не хуже любой амнистии. Если обелить необходимо существенно больше, то тут другой вопрос конечно, но редко кому необходимо обосновать расходы более чем 5 млн. грн. в год. Опять же пару близких родственников подарками помочь могут.
Про эту амнистию ходят только слухи. Как я ее понимаю.
Если у вас расходы и покупки не превышают доходы, ничего делать не нужно. Человек сидит на минималке всю жизнь или безработный, а потом купил квартиру за миллион (например теща чиновника или гастарбайтер) он платит некоторый процент и никто не спрашивает платил ли он налоги ранее - амнистия. Деньги становятся белыми. При этом, если деньги достались преступным путем, никто не отменяет уголовное наказание. Амнистия только налоговая.
По поводу ФОПов на ЕН. Если власть действительно собирается собирать налоги, то упрощенке осталось недолго жить в сегодняшнем виде. Любой может оформить ФОПа на 2-ой группе на каждого члена семьи и отмывать миллион в год на человека за 1-1,5% или 5 миллионов под 5%.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:47
Мост метро заминировали и в городе калапс
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
-
Карем
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16304
|2574556
|
|
|8
|7564
|
|
|455
|183368
|
|