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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 вер, 2019 16:55
Карем написав:
Мост метро заминировали и в городе калапс
Там все веселее
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в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за подозрительного мужчины. Гражданин стоит на мосту и угрожает устроить взрыв.
В полиции подтвердили, что получили сигнал о “подрывнике” на мосту. На место выехали специализированные подразделения. Теперь им предстоит определить серьезность угрозы.
Как сообщают в группе “Киев Оперативный”, мужчина приехал на мост на автомобиле, остановил машину, вышел из нее и теперь ходит рядом. При себе у мужчины сумка, из которой торчит приклад автомата, а в руках у гражданина нечто похожее на пульт с кнопками. Мужчина кричит и угрожает все взорвать.
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В какой-нибудь демократичной Франции, Германии или Америке с ним бы уже давно снайперы "договорились"
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antey1969
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:04
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
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Карем
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:08
Карем написав:
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех
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antey1969
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:13
antey1969 написав: Карем написав:
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех
Рагуль на мосту парализовал весь город. Интересна развязка, чем это закончится и посадят ли его если возьмут живым или отпустят дальше. Где снайперы вообще??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:14
antey1969 написав:
Гражданин стоит на мосту и
требует метро на Троещину.При Сталине такого не было.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:19
Жека79 написав: antey1969 написав: Карем написав:
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех
Рагуль на мосту парализовал весь город. Интересна развязка, чем это закончится и посадят ли его если возьмут живым или отпустят дальше. Где снайперы вообще??
Снайперов не будет, мост все равно "устал". А так хоть не сам рухнет - вот он, виновник, вдоль перил с калашом скачет.
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antey1969
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