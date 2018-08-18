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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1743174417451746

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:55

  Карем написав:Мост метро заминировали и в городе калапс

Там все веселее
________________
в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за подозрительного мужчины. Гражданин стоит на мосту и угрожает устроить взрыв.

В полиции подтвердили, что получили сигнал о “подрывнике” на мосту. На место выехали специализированные подразделения. Теперь им предстоит определить серьезность угрозы.

Как сообщают в группе “Киев Оперативный”, мужчина приехал на мост на автомобиле, остановил машину, вышел из нее и теперь ходит рядом. При себе у мужчины сумка, из которой торчит приклад автомата, а в руках у гражданина нечто похожее на пульт с кнопками. Мужчина кричит и угрожает все взорвать.
_________________________
В какой-нибудь демократичной Франции, Германии или Америке с ним бы уже давно снайперы "договорились"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:04

Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:08

  Карем написав:Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)

Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:13

  antey1969 написав:
  Карем написав:Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)

Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех


Рагуль на мосту парализовал весь город. Интересна развязка, чем это закончится и посадят ли его если возьмут живым или отпустят дальше. Где снайперы вообще??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Гражданин стоит на мосту и
требует метро на Троещину.При Сталине такого не было.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:19

  Жека79 написав:
  antey1969 написав:
  Карем написав:Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)

Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех


Рагуль на мосту парализовал весь город. Интересна развязка, чем это закончится и посадят ли его если возьмут живым или отпустят дальше. Где снайперы вообще??

Снайперов не будет, мост все равно "устал". А так хоть не сам рухнет - вот он, виновник, вдоль перил с калашом скачет.
antey1969
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  #<1 ... 1743174417451746
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