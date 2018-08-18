Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:55
Карем написав:
Мост метро заминировали и в городе калапс
Там все веселее
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в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за подозрительного мужчины. Гражданин стоит на мосту и угрожает устроить взрыв.
В полиции подтвердили, что получили сигнал о “подрывнике” на мосту. На место выехали специализированные подразделения. Теперь им предстоит определить серьезность угрозы.
Как сообщают в группе “Киев Оперативный”, мужчина приехал на мост на автомобиле, остановил машину, вышел из нее и теперь ходит рядом. При себе у мужчины сумка, из которой торчит приклад автомата, а в руках у гражданина нечто похожее на пульт с кнопками. Мужчина кричит и угрожает все взорвать.
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В какой-нибудь демократичной Франции, Германии или Америке с ним бы уже давно снайперы "договорились"
antey1969
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:04
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
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Карем
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:08
Карем написав:
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех
antey1969
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:13
antey1969 написав: Карем написав:
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех
Рагуль на мосту парализовал весь город. Интересна развязка, чем это закончится и посадят ли его если возьмут живым или отпустят дальше. Где снайперы вообще??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:37
Мизантрóп написав: antey1969 написав:
Снайперов не будет,
Лёха уже на прицеле
Бесполезно, у него уже палец на спусковом крючке устал)
antey1969
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:44
antey1969 написав:В какой-нибудь демократичной Франции, Германии или Америке с ним бы уже давно снайперы "договорились"
Не обязательно. Если у него взрыватеьь как у арабов смертников - на размыкание - то стрелять не рискнут, и никто бы не рискнул, ни во Франции, ни в Германии, ни в США
Faceless
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:48
Faceless написав: antey1969 написав:В какой-нибудь демократичной Франции, Германии или Америке с ним бы уже давно снайперы "договорились"
Не обязательно. Если у него взрыватеьь как у арабов смертников - на размыкание - то стрелять не рискнут, и никто бы не рискнул, ни во Франции, ни в Германии, ни в США
О,сейчас всю ветку заполнят эксперты по террористическим операциям
Живите своим умом!
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:01
Santehnik написав:Креатор-Буд, с Тернополя местные свободовцы какие-то. Это их первый объект в Киеве.
42 метра за 32000$ сдача через год, но там ещё и монолит незакончен. Так что пусть идут на йух.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:36
Доллар ещё упал(
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:39
Жека79 написав: antey1969 написав: Карем написав:
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
Донбасс сначала думал, что и события в Крыму их не касаются)))
Импотенция силовых структур касается всех
Рагуль на мосту парализовал весь город. Интересна развязка, чем это закончится и посадят ли его если возьмут живым или отпустят дальше. Где снайперы вообще??
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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