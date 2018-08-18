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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1744174517461747

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:41

Все, расходимся, террориста задержали. :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:42

  zzzzzz написав:Все, расходимся, террориста задержали. :mrgreen:

с ним могут быть сообщники :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:47

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:Все, расходимся, террориста задержали. :mrgreen:

с ним могут быть сообщники :wink:

Так Кличко уже приехал ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:47

  Карем написав:Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)


шо скажеш за солопарк
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:48

  zzzzzz написав:Все, расходимся, террориста задержали. :mrgreen:

Сам сдался, побоявшись замерзнуть на ветру.
Когда силовики, глянув на часы, заторопились домой, террорист вдруг заплакал: "А как же я?" Работники скорой сжалились над ущербным и предложили ему горячего кофе из термоса. Там его и повязали мимо проходящие патрульные, только что оправившиеся в ближайших придорожных кустах. Причина задержания - опьянение(кофе у скорой было традиционно приправлено коньячком).
Аваков узнал о задержании из Фейсбука
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:53

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Все, расходимся, террориста задержали. :mrgreen:

Сам сдался, побоявшись замерзнуть на ветру.
Когда силовики, глянув на часы, заторопились домой, террорист вдруг заплакал: "А как же я?" Работники скорой сжалились над ущербным и предложили ему горячего кофе из термоса. Там его и повязали мимо проходящие патрульные, только что оправившиеся в ближайших придорожных кустах. Причина задержания - опьянение(кофе у скорой было традиционно приправлено коньячком).
Аваков узнал о задержании из Фейсбука


И только таксисты которые подняли цены в 4 раза грустно подумали : "Эх слабак, не мог до завтра продержатся" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1744174517461747
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