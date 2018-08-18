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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:42
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:47
Так Кличко уже приехал ))
Живите своим умом!
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:47
шо скажеш за солопарк
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:48
Сам сдался, побоявшись замерзнуть на ветру.
Когда силовики, глянув на часы, заторопились домой, террорист вдруг заплакал: "А как же я?" Работники скорой сжалились над ущербным и предложили ему горячего кофе из термоса. Там его и повязали мимо проходящие патрульные, только что оправившиеся в ближайших придорожных кустах. Причина задержания - опьянение(кофе у скорой было традиционно приправлено коньячком).
Аваков узнал о задержании из Фейсбука
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:53
И только таксисты которые подняли цены в 4 раза грустно подумали : "Эх слабак, не мог до завтра продержатся"
Живите своим умом!
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