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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:41
Все, расходимся, террориста задержали.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:47
Так Кличко уже приехал ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:47
Карем написав:
Вся прелесть жизни на правом берегу в центре. Все эти проблемы меня не касаются:)
шо скажеш за солопарк
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:48
zzzzzz написав:
Все, расходимся, террориста задержали.
Сам сдался, побоявшись замерзнуть на ветру.
Когда силовики, глянув на часы, заторопились домой, террорист вдруг заплакал: "А как же я?" Работники скорой сжалились над ущербным и предложили ему горячего кофе из термоса. Там его и повязали мимо проходящие патрульные, только что оправившиеся в ближайших придорожных кустах. Причина задержания - опьянение(кофе у скорой было традиционно приправлено коньячком).
Аваков узнал о задержании из Фейсбука
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antey1969
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:53
antey1969 написав: zzzzzz написав:
Все, расходимся, террориста задержали.
Сам сдался, побоявшись замерзнуть на ветру.
Когда силовики, глянув на часы, заторопились домой, террорист вдруг заплакал: "А как же я?" Работники скорой сжалились над ущербным и предложили ему горячего кофе из термоса. Там его и повязали мимо проходящие патрульные, только что оправившиеся в ближайших придорожных кустах. Причина задержания - опьянение(кофе у скорой было традиционно приправлено коньячком).
Аваков узнал о задержании из Фейсбука
И только таксисты которые подняли цены в 4 раза грустно подумали : "Эх слабак, не мог до завтра продержатся"
Живите своим умом!
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zzzzzz
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