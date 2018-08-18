|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:30
Карем написав:а как же трое детей, тойота в кредит и подработки по 500 долл в день?
та и начальник продаж оранжа - ого какой статус
Сегодня 300$, но день ещё не закончился) Еду на встречу с клиентом)
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20190
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:30
Оранжевый-хит сезона написав:
Я вот подумал что мы тут слегка подохуевшие собрались. Покупку квартиры как обыденность воспринимаем, со смехуечками. А для большинства это несбыточная мечта.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Та да, некоторым и Mi A3 не по карману , до сих пор пишут на 3310...,
а о деби льных подписях через Tapatalk и не слышали
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1919
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:38
Оранжевый-хит сезона написав:
Карем написав:а как же трое детей, тойота в кредит и подработки по 500 долл в день?
та и начальник продаж оранжа - ого какой статус
Сегодня 300$, но день ещё не закончился) Еду на встречу с клиентом)
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
что предлагаешь? может мне тоже надо
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
-
Карем
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:52
Короче, по ситуации с модными МОПами.
Позвонил бывший... скажем так друг....
Его компания отправила на 2 года за границу.
Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).
Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...
1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.
На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.
2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.
Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.
Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.
ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.
Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.
Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.
Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.
Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...
Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!
Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:57
investorkiev написав:
Короче, по ситуации с модными МОПами.
Позвонил бывший... скажем так друг....
Его компания отправила на 2 года за границу.
Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).
Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...
1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.
На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.
2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.
Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.
Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.
ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.
Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.
Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.
Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.
Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...
Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!
Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.
Вжарил?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1919
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:57
investorkiev
Есть ли жизнь за пределами НЛ, БФ и Чикаги ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35213
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3422 раз.
- Подякували: 7423 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:58
Vadim V написав:
Вжарил?
Мадам не такая
Вот когда получит комисссионные ....
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35213
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3422 раз.
- Подякували: 7423 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:00
investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.
Позвонил бывший... скажем так друг....
Его компания отправила на 2 года за границу.
Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).
Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...
1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.
На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.
2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.
Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.
Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.
ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.
Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.
Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.
Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.
Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...
Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!
Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.
Ты его бросай этого нищеброда. Такое как он смотрел в другой стране будет минимум в 2 -3 раза дороже.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14698
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1922 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:00
zzzzzz написав:investorkiev
Есть ли жизнь за пределами НЛ, БФ и Чикаги ?
Ах да, нежилое в ФК2. Есть по 160-200 метров, цена 160 метров - ПА4000$/м, при чем 80 метров первый этаж, 80 метров второй. Какой-то бред.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:02
Первый написав:
investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.
Позвонил бывший... скажем так друг....
Его компания отправила на 2 года за границу.
Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).
Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...
1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.
На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.
2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.
Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.
Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.
ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.
Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.
Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.
Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.
Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...
Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!
Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.
Ты его бросай этого нищеброда. Такое как он смотрел в другой стране будет минимум в 2 -3 раза дороже.
Не думаю - он работает в нищей полудикой стране, просто лично у него, как у экспата, большая зарплата в доларах.
ЗЫ: не, как раз да - в бедных странах элитка (для богатых и иностранцев) очень дорогая, точно дороже чем в Киеве.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16307
|2574819
|
|
|8
|7567
|
|
|455
|183369
|
|