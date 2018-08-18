Додано: Сер 18 вер, 2019 19:52

Короче, по ситуации с модными МОПами.



Позвонил бывший... скажем так друг....



Его компания отправила на 2 года за границу.

Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).



Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...



1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.



На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.



2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.

Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.



Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.

ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.

Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.



Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.



Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.



Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...

Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!



Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.