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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1746174717481749>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Карем написав:а как же трое детей, тойота в кредит и подработки по 500 долл в день?
та и начальник продаж оранжа - ого какой статус
Сегодня 300$, но день ещё не закончился) Еду на встречу с клиентом)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:30

  Оранжевый-хит сезона написав:Я вот подумал что мы тут слегка подохуевшие собрались. Покупку квартиры как обыденность воспринимаем, со смехуечками. А для большинства это несбыточная мечта.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Та да, некоторым и Mi A3 не по карману , до сих пор пишут на 3310...,
а о деби льных подписях через Tapatalk и не слышали :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
Карем написав:а как же трое детей, тойота в кредит и подработки по 500 долл в день?
та и начальник продаж оранжа - ого какой статус
Сегодня 300$, но день ещё не закончился) Еду на встречу с клиентом)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


что предлагаешь? может мне тоже надо
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче, по ситуации с модными МОПами.

Позвонил бывший... скажем так друг....

Его компания отправила на 2 года за границу.
Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).

Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...

1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.

На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.

2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.
Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.

Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.
ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.
Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.

Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.

Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.

Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...
Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!

Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:57

  investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.

Позвонил бывший... скажем так друг....

Его компания отправила на 2 года за границу.
Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).

Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...

1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.

На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.

2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.
Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.

Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.
ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.
Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.

Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.

Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.

Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...
Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!

Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.

Вжарил?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:57

investorkiev
Есть ли жизнь за пределами НЛ, БФ и Чикаги ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:58

  Vadim V написав:Вжарил?

Мадам не такая :mrgreen:
Вот когда получит комисссионные .... :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.

Позвонил бывший... скажем так друг....

Его компания отправила на 2 года за границу.
Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).

Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...

1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.

На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.

2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.
Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.

Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.
ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.
Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.

Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.

Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.

Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...
Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!

Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.


Ты его бросай этого нищеброда. Такое как он смотрел в другой стране будет минимум в 2 -3 раза дороже.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:00

  zzzzzz написав:investorkiev
Есть ли жизнь за пределами НЛ, БФ и Чикаги ? :mrgreen:


Ах да, нежилое в ФК2. Есть по 160-200 метров, цена 160 метров - ПА4000$/м, при чем 80 метров первый этаж, 80 метров второй. Какой-то бред.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:02

  Первый написав:
investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.

Позвонил бывший... скажем так друг....

Его компания отправила на 2 года за границу.
Вот он скоро возвращается с заработков, хочет купить конечно модный МОП, попросил меня проконсультировать и повозить его показать что есть (знает шалун что я недвижимостью занялась).

Вобщем вот он на пару дней в Киеве, прыгаем в мой джип и помчались...

1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.

На сейчас: в доме который сдается через год 2500$ за метр (до 11 этажа, выше дороже). В доме который сдается через два года -2350$/м. Осталось всего штук 6 или 7 трешек.

2) ФК-2. Очень мало трешек, цена за метр в самой овеной со здачей через год 45000грн/м, в более-менее 51000грн. Паркинг 30куе.
Самая дешевая однуха 40 метров =83куе.

Вывод: НЛ в 2013 стоил 2500$, на дне 1900$, сейчас 2350$. Тоесть не очень то он и упал, но не очень и вырос.
ФК2 на старте было чуть больше 1.3куе, сейчас 2куе.
Мне лично НЛ нравится больше по территории, но ЮДП - жлобы, не дали возможность страждущим отовариться хотя бы ПА1500.

Проехали мимо Тарияна - рабочих не видела, но уже оказывается на половину выгнан монолит 2й башни.

Честно говоря пока не понравилось - прямо над дорогой, рядом неоднородная застройка - чудо от КГС, БФ, хрущи, дорога узкая, склон. Вобщем черте че, кстати визуально не такое высокое - я думала будет выше. Ну и башни впритык одна к другой, может в окно соседа пачку соли и не передашь, но своим пультом переключать телек соседа в другой башне точно можно будет. Поэтому в ОП даже и не заходили.

Потом устали и я повезла его в «Прагу» - последние теплые деньки на террасе, ну и пусть он угощает - зря я чтоли на него столько времени потратила...
Тем более он немного прикуевший от цен - человек то был 2 года за границей, а тут трешка в нищем городе в нищей стране - минимум четверть ляма баксов!

Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.


Ты его бросай этого нищеброда. Такое как он смотрел в другой стране будет минимум в 2 -3 раза дороже.


Не думаю - он работает в нищей полудикой стране, просто лично у него, как у экспата, большая зарплата в доларах.
ЗЫ: не, как раз да - в бедных странах элитка (для богатых и иностранцев) очень дорогая, точно дороже чем в Киеве.
investorkiev
 
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