примеряют новое оснекленение
рабочие оследуют БЦ
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:19
БЦ на Лукьяновке начали реанимировать
примеряют новое оснекленение
рабочие оследуют БЦ
Востаннє редагувалось Карем в Сер 18 вер, 2019 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Значит в том батустане такого вообще не строят.
Кстати. В ОП тарян Тауер зайти на объекте нельзя, по причине отсутствия такового возле башен:-)
Поэтому непонятно где он тебе голову кружил.
Всім процвітання!
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:25
Так я и сказала что мы в ОП тарьяна решили не заходить, после просмотра башен с улицы, были в ОП Фк2 и ОП НЛ
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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