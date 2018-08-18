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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1747174817491750>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:19

БЦ на Лукьяновке начали реанимировать
http://i.piccy.info/i9/90818443ba8eb7b3 ... ABE1FE.jpg

примеряют новое оснекленение
рабочие оследуют БЦ
Востаннє редагувалось Карем в Сер 18 вер, 2019 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Значит в том батустане такого вообще не строят.

Кстати. В ОП тарян Тауер зайти на объекте нельзя, по причине отсутствия такового возле башен:-)
Поэтому непонятно где он тебе голову кружил.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:25

  Первый написав:Значит в том батустане такого вообще не строят.

Кстати. В ОП тарян Тауер зайти на объекте нельзя, по причине отсутствия такового возле башен:-)
Поэтому непонятно где он тебе голову кружил.


Так я и сказала что мы в ОП тарьяна решили не заходить, после просмотра башен с улицы, были в ОП Фк2 и ОП НЛ
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Все, расходимся, террориста задержали. :mrgreen:

Сам сдался, побоявшись замерзнуть на ветру.
Когда силовики, глянув на часы, заторопились домой, террорист вдруг заплакал: "А как же я?" Работники скорой сжалились над ущербным и предложили ему горячего кофе из термоса. Там его и повязали мимо проходящие патрульные, только что оправившиеся в ближайших придорожных кустах. Причина задержания - опьянение(кофе у скорой было традиционно приправлено коньячком).
Аваков узнал о задержании из Фейсбука


И только таксисты которые подняли цены в 4 раза грустно подумали : "Эх слабак, не мог до завтра продержатся" :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

метро на оборонь уже не ходит?
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:42

  pesikot написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Все, расходимся, террориста задержали. :mrgreen:

Сам сдался, побоявшись замерзнуть на ветру.
Когда силовики, глянув на часы, заторопились домой, террорист вдруг заплакал: "А как же я?" Работники скорой сжалились над ущербным и предложили ему горячего кофе из термоса. Там его и повязали мимо проходящие патрульные, только что оправившиеся в ближайших придорожных кустах. Причина задержания - опьянение(кофе у скорой было традиционно приправлено коньячком).
Аваков узнал о задержании из Фейсбука

Сортирный юмор. смешно, ха-ха-ха. В городе транспортный коллапс, но тебе же всё по приколу. Тьфу. Гнилой человек

Котировки левого берега вниз? :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:31

BIGor
Естественно, трибека же не хочет своих клиентов приводить, теперь все пропало.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:35

  investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.

1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.

Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.

хм, модні мопи і новопечерські липки :roll: там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:00

  TylerTruman_ написав:
  investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.

1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.

Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.

хм, модні мопи і новопечерські липки :roll: там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше :mrgreen:



После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.

Серьезно задумалась о переезде в НЛ.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет.


У Тетриса все хорошо с локацией
Alex6
 
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