Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет.
У Тетриса все хорошо с локацией
Спорно. Что у Тетриса бесспорно - отсутствие территории. По факту весь Тетрис - это модный МОП и все. Вышел из МОПа- и ж.о.п.а. Куда с коляской прогуляться? Почему вас привлекает именно Тетрис, а не Челси-тауэр, который там же, но без джаза в холле по выходным? Только МОП. Все.
А НЛ - это целая экосистема. Реальный город в городе. И на МОПе он не заканчивается.
investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.
та да
Вот это я понимаю: бассейн. А не жалкое подобие, которое сделали на Джеке. Хотя пляжный сезон там будет не очень длинный. А если воду будут подогревать - то СДПТ, которые будут платить жильцы Тетриса не позавидуешь.
investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.
1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.
Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.
хм, модні мопи і новопечерські липки там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше
После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.
Серьезно задумалась о переезде в НЛ.
вибух газу в хрущі, будинку 9-16 поверхів, ... чи в нл із модними мопами буде із різними наслідками, але точно не на користь останнього
Оранжевый-хит сезона написав:Где обсуждение теплых ламповых хрущей? Вы чё рамсы попутали?
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так investorkiev було заведено розмову про людей із баблом і модні мопи, ... але його приклад із новопечерськими липками, де порушені норми і можна взлетіти, взагалі не впирається, наприклад, кловському 7а, або я щось тут не розумію