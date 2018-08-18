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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1747174817491750

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:13

  investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.


Зображення

та да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:28

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет.


У Тетриса все хорошо с локацией


Спорно. Что у Тетриса бесспорно - отсутствие территории.
По факту весь Тетрис - это модный МОП и все. Вышел из МОПа- и ж.о.п.а. Куда с коляской прогуляться?
Почему вас привлекает именно Тетрис, а не Челси-тауэр, который там же, но без джаза в холле по выходным? Только МОП. Все.

А НЛ - это целая экосистема. Реальный город в городе. И на МОПе он не заканчивается.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Конговец, что, уже не живете в царском доме на Лютеранской (или где вы там жили)? А рассказывали что лучше нету дома.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Что у Тетриса бесспорно - отсутствие территории.


там на крыше и стилобате территории достаточно

да и рядом все прилично, с коляской тоже есть где походить, хотя там имеет смысл жить когда коляски у тебя уже закончились
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:05

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.


Зображення

та да

Вот это я понимаю: бассейн. А не жалкое подобие, которое сделали на Джеке. Хотя пляжный сезон там будет не очень длинный. А если воду будут подогревать - то СДПТ, которые будут платить жильцы Тетриса не позавидуешь.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:07

  investorkiev написав:
  TylerTruman_ написав:
  investorkiev написав:Короче, по ситуации с модными МОПами.

1) новопечерские липки. Ну что сказать, не дождались мы НЛ ПА1500. Хотя в разгар кризиса, кажется в 2015 я заезжала в ОП и мне называли 1900-2000$.

Короче, МОПы в космосе, люди с баблом скупают хаты - при чем не только однухи, но и трешки вовсю.

хм, модні мопи і новопечерські липки :roll: там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше :mrgreen:



После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.

Серьезно задумалась о переезде в НЛ.

вибух газу в хрущі, будинку 9-16 поверхів, ... чи в нл із модними мопами буде із різними наслідками, але точно не на користь останнього :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Але народ вы название темы видели? После ваших фото топикпастера Кондратий хватит?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где обсуждение теплых ламповых хрущей? Вы чё рамсы попутали?

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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:44

  Оранжевый-хит сезона написав:Где обсуждение теплых ламповых хрущей? Вы чё рамсы попутали?

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так investorkiev було заведено розмову про людей із баблом і модні мопи, ... але його приклад із новопечерськими липками, де порушені норми і можна взлетіти, взагалі не впирається, наприклад, кловському 7а, або я щось тут не розумію
TylerTruman_
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