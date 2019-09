Додано: Сер 18 вер, 2019 22:13

investorkiev написав: После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.

После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.







та да та да

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.