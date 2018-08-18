Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.
hxbbgaf написав:Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.
Ти це вже раз 30тий про це пишеш. Ладно. Розкажи вже що і де сп..в, спробуємо допомогти порадою.
hxbbgaf написав:Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.
все просто офигели от новых ценников и ищут где бы взять денег еще что б купить квартирку пока еще цены не в космосе
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investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.
та да
Вот это я понимаю: бассейн. А не жалкое подобие, которое сделали на Джеке. Хотя пляжный сезон там будет не очень длинный. А если воду будут подогревать - то СДПТ, которые будут платить жильцы Тетриса не позавидуешь.
шикарный бас, не то что в Оболонь Резиденсис - лужа, за 3000 долл метр на окраине города. фуфу. Тетрис рулит. Жду ответ от Таряна.
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investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет.
У Тетриса все хорошо с локацией
Спорно. Что у Тетриса бесспорно - отсутствие территории. По факту весь Тетрис - это модный МОП и все. Вышел из МОПа- и ж.о.п.а. Куда с коляской прогуляться? Почему вас привлекает именно Тетрис, а не Челси-тауэр, который там же, но без джаза в холле по выходным? Только МОП. Все.
А НЛ - это целая экосистема. Реальный город в городе. И на МОПе он не заканчивается.
НЛ это морально устаревший комплекс. этот как ауди ку8 с в12 в предыдущем кузове - стоит космос, комплектация агонь, но никто его не купить за те деньги что просят
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