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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1748174917501751

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:55

Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.
Ти це вже раз 30тий про це пишеш. Ладно. Розкажи вже що і де сп..в, спробуємо допомогти порадою.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друзі! Запрошуємо вас на святкове відкриття офісу продажів.
21 вересня 13:00 на будмайданчику.
Деталі заходу: http://bit.ly/34Sxqam

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:28

  hxbbgaf написав:Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.

все просто офигели от новых ценников и ищут где бы взять денег еще что б купить квартирку пока еще цены не в космосе
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:29

  Оранжевый-хит сезона написав:Друзі! Запрошуємо вас на святкове відкриття офісу продажів.
21 вересня 13:00 на будмайданчику.
Деталі заходу: http://bit.ly/34Sxqam

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О! Народ! Давайте соберемся!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:31

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет. Нет аналогов. Все что центрее - втиснутая во дворы хрущей свечка.


Зображення

та да

Вот это я понимаю: бассейн. А не жалкое подобие, которое сделали на Джеке. Хотя пляжный сезон там будет не очень длинный. А если воду будут подогревать - то СДПТ, которые будут платить жильцы Тетриса не позавидуешь.


шикарный бас, не то что в Оболонь Резиденсис - лужа, за 3000 долл метр на окраине города. фуфу.
Тетрис рулит.
Жду ответ от Таряна.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:32

airmax78
макс, ты в курсе, какая в тетрисе самая дешевая треха осталась? на каком этаже? сколько стоит?
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:34

  investorkiev написав:
  Alex6 написав:
  investorkiev написав:После посещения сегодня НЛ поняла - альтернативы комплексу просто нет.


У Тетриса все хорошо с локацией


Спорно. Что у Тетриса бесспорно - отсутствие территории.
По факту весь Тетрис - это модный МОП и все. Вышел из МОПа- и ж.о.п.а. Куда с коляской прогуляться?
Почему вас привлекает именно Тетрис, а не Челси-тауэр, который там же, но без джаза в холле по выходным? Только МОП. Все.

А НЛ - это целая экосистема. Реальный город в городе. И на МОПе он не заканчивается.


НЛ это морально устаревший комплекс. этот как ауди ку8 с в12 в предыдущем кузове - стоит космос, комплектация агонь, но никто его не купить за те деньги что просят
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