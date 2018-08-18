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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2019 07:55
Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ти це вже раз 30тий про це пишеш. Ладно. Розкажи вже що і де сп..в, спробуємо допомогти порадою.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Друзі! Запрошуємо вас на святкове відкриття офісу продажів.
21 вересня 13:00 на будмайданчику.
Деталі заходу:
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Додано: Чет 19 вер, 2019 08:28
все просто офигели от новых ценников и ищут где бы взять денег еще что б купить квартирку пока еще цены не в космосе
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Додано: Чет 19 вер, 2019 08:29
О! Народ! Давайте соберемся!
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Додано: Чет 19 вер, 2019 08:31
шикарный бас, не то что в Оболонь Резиденсис - лужа, за 3000 долл метр на окраине города. фуфу.
Тетрис рулит.
Жду ответ от Таряна.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 08:32
airmax78
макс, ты в курсе, какая в тетрисе самая дешевая треха осталась? на каком этаже? сколько стоит?
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Додано: Чет 19 вер, 2019 08:34
НЛ это морально устаревший комплекс. этот как ауди ку8 с в12 в предыдущем кузове - стоит космос, комплектация агонь, но никто его не купить за те деньги что просят
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:22
Как определили, что никто и ничего ?
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
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