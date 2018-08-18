Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всё, бежим теперь на лукьяновку. Ща бизнес центр запустят, трц с развязкой запустят и у нас новый парадиз нарисуется. Вокруг этого прицентралья трэш правда, но то такэ. Глубочицкую реконструируют, кан войдёт в жильё в юнит сити и парадиз готов.
Про кан это я так, где то инфу видел. Вот представил сколько может ввалить кан на лукьяновке, если свободно на нивках приторговывает па 1450 и где то за окружной па 1350
investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
макс уже отписывался что 2350 таких цен нет .....тетрис стоит 3900 уже
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investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
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hxbbgaf написав:Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.
Как определили, что никто и ничего ?
Если самое дешевое висит уже 2 недели и начали снижать цены, то все остальное тем более.
TylerTruman_ написав:хм, модні мопи і новопечерські липки там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше
Газовые плиты в НЛ? Не путаете? Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите? Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?
TylerTruman_ написав:хм, модні мопи і новопечерські липки там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше
Газовые плиты в НЛ? Не путаете? Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите? Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?
ну не надо ляля для нежилого фонда - 20 квт для жилого - 10 квт
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