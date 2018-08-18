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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17501751175217531754>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:23

  investorkiev написав:Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.

Вы главное статистику по угонам авто в этом ЖК не смотрите :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:26

investorkiev

натаха, ты бы прекращала прям с утра закидываться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:30

  Карем написав:БЦ на лукьяновкеg

примеряют новое оснекленение
рабочие оследуют БЦ

Всё, бежим теперь на лукьяновку. Ща бизнес центр запустят, трц с развязкой запустят и у нас новый парадиз нарисуется. Вокруг этого прицентралья трэш правда, но то такэ. Глубочицкую реконструируют, кан войдёт в жильё в юнит сити и парадиз готов.

Про кан это я так, где то инфу видел. Вот представил сколько может ввалить кан на лукьяновке, если свободно на нивках приторговывает па 1450 и где то за окружной па 1350
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:36

  investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?

При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).

2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.

А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.


Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.

Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.

макс уже отписывался что 2350 таких цен нет .....тетрис стоит 3900 уже
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:50

  investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?

При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).

2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.

А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.


Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.

Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.

Обучение в школе почти "на шару"
Клас дошкільної підготовки для дітей 4-річного віку (КДП-4) – 10300 доларів* на рік
Клас дошкільної підготовки для дітей 5-річного віку (КДП-5) – 12300 доларів* на рік
1-5 класи – 12850 доларів* на рік
6-11 класи – 10850 доларів* на рік
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:56

  vladimir07 написав:
  hxbbgaf написав:Вижу, последние 2 недели ситуация на КРЖН резко изменилась. Если в августе было оживление, то сейчас висит все и никто не берет ничего, виртуальные просмотры идут, но никто не берет ничего, все висит. Если такое на самой дешевой вторичке, то можно предположить, какой ахтунг у дорогих застройщиков. С чем могут быть связаны такие резкие изменения? По-моему, по времени совпадает только с налоговыми инициативами новой власти.

Как определили, что никто и ничего ?

Если самое дешевое висит уже 2 недели и начали снижать цены, то все остальное тем более.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:04

  TylerTruman_ написав:хм, модні мопи і новопечерські липки :roll: там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше :mrgreen:

Газовые плиты в НЛ?
Не путаете?
Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите?
Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:06

Vadim V

Прикольное расписание уроков.
1-4 классы всего 3 урока
5-11 классы 5 уроков
https://novoshkola.com.ua/uk/handbook-o ... sation-day
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Если самое дешевое висит уже 2 недели и начали снижать цены, то все остальное тем более

Вы как и ранее продолжаете быть в плену логических ошибок. Явное следствие вашего презрения к образованию
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:07

  UA написав:
  TylerTruman_ написав:хм, модні мопи і новопечерські липки :roll: там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше :mrgreen:

Газовые плиты в НЛ?
Не путаете?
Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите?
Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?

ну не надо ляля :mrgreen:
для нежилого фонда - 20 квт
для жилого - 10 квт
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
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