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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1750175117521753

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:10

  investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?

При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).

2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.

А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.


Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.

Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.


я бы посоветовал изучить вопрос глубже. Как минимум читать их группу, а лучше пожить в этом чудо-комплексе. Задумка, ИЗНАЧАЛЬНО, была не плоха. Но жадность застройщика не имеет границ. Территория--проходной двор где тусят все кому не лень, плотность такая что скоро можно будет завидовать мордору, и новый хит от застройщика--на территории комплекса будет......БИЗНЕС ЦЕНТР!!!! Ура!!! Там изза школы и садика вечный коллапс, а как лупанут бизнес центр то плотность побьет все рекорды. Из комплексов, имхо что на сегодняшний день лучшее--это парк авеню. Был неплох ривер, но ривер идет по стопам новолипок--вразнос, застройщик устраивает сильный беспредел.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:16

  Жека79 написав:
  investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?

При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).

2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.

А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.


Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.

Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.


я бы посоветовал изучить вопрос глубже. Как минимум читать их группу, а лучше пожить в этом чудо-комплексе. Задумка, ИЗНАЧАЛЬНО, была не плоха. Но жадность застройщика не имеет границ. Территория--проходной двор где тусят все кому не лень, плотность такая что скоро можно будет завидовать мордору, и новый хит от застройщика--на территории комплекса будет......БИЗНЕС ЦЕНТР!!!! Ура!!! Там изза школы и садика вечный коллапс, а как лупанут бизнес центр то плотность побьет все рекорды. Из комплексов, имхо что на сегодняшний день лучшее--это парк авеню. Был неплох ривер, но ривер идет по стопам новолипок--вразнос, застройщик устраивает сильный беспредел.


я думаю БЦ это будет как надгробная плита НЛ
главное что б выгнали свечку по выше ....этажей этажей 40-45 и без паркинга
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:21

ЖК типо Мордора, и ему подобных засияют новыми красками, там просто уже не реально что-то впихнуть :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:30

  investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?

При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).

2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.

А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.


Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.

Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.

Трайбека не перекручивай 8) +50% в долларе к 2013 году это отдельные сферы, особо пострадавшые от вымывания кадров за рубеж и перекосов в профориентации молодежи.

НЛ это комплексная застройка целого микрорайона. Такой себе спальник центра. Аналогов действительно нет.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рынок земли стартует. а с ним стартуют цены в космос.
мы имеем уникальный шанс обогатиться не недвиге.
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:38

  Карем написав:рынок земли стартует. а с ним стартуют цены в космос.
мы имеем уникальный шанс обогатиться не недвиге.


Ты сейчас берешь что-то новое? Или пока сидишь в старых обьектах и все?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:39

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.

Вы главное статистику по угонам авто в этом ЖК не смотрите :mrgreen: :mrgreen:

Где смотреть?
В Киеве, чемпионы по угонам ПОХ и Голосеевский район.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:39

  investorkiev написав:
  Карем написав:рынок земли стартует. а с ним стартуют цены в космос.
мы имеем уникальный шанс обогатиться не недвиге.


Ты сейчас берешь что-то новое? Или пока сидишь в старых обьектах и все?


я в ТТ 1к взял
больше пока ничего
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:40

  UA написав:
  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.

Вы главное статистику по угонам авто в этом ЖК не смотрите :mrgreen: :mrgreen:

Где смотреть?
В Киеве, чемпионы по угонам ПОХ и Голосеевский район.

Ну надо же учитывать и кол-во авто к кол-ву угонов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:41

Сори за офтоп, пусть немного повисит

Юлия Дроговоз
30 мин.
Некоторые новости из Комитета:

По 1053-1:
1. Остается кэшбек (Спасибо! Ілля Несходовський, Oleg Getman, Александр Громыко - вашими усилиями, что называется, в тихом "экспертном" кругу в маленьких кулуарных рабочих группах). Правда, увеличен порог покупки - до 850 грн. То есть охотники за компенсацией из бюджета могут начинать подавать жалобы при стоимости товаров по чеку свыше 850 грн.

2. Немного снижены штрафы за отсутствие чека и другие штрафы, но зато количество видов штрафов не только не уменьшилось, но и наоборот, увеличилось (контрольные ленты, КОРО, отсутствие программирования товара и прочую гадость сохраняется), и добавляются новые виды штрафов - которые на самом деле старые, и от которых бизнесу удалось отбиться при "ужасно страшных" попередниках (респект Ніна Южаніна, Oksana Prodan и другим депутатам, поддержавшим в предыдущем созыве исключение этой нормы из Закона Украины № 265).

ВНИМАНИЕ! - благодаря правке н.д. от Слуги народа (естественно) Диденко Юлии Александровне (регистр. карта № 256) возвращается учет товаров и штраф за РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ НЕ УЧТЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ - 200 % стоимости товара по ценам реализации. Это требование не распространяется на ФОП на едином налоге - неплательщиков НДС, кроме тех, кто занимается реализацией лекарственных средств, изделий медназначения, изделий из драгметаллов, технически сложных бытовых товаров.
Комитет поддержал правку народного депутата. Информация о народном депутате: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21036

Уменьшение штрафов сопровождается переходным периодом: до 1 октября 2020 г. - штрафы за невыдачу чека 10-50 % стоимости товара, после этой даты - 100-150%.

Это кратко. Остальные сюрпризы впереди.

Отдельное "спасибо" Офіс Президента України, Володимир Зеленський за то, что проигнорировали малый бизнес и наплевали на его требования.
Живите своим умом!
zzzzzz
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