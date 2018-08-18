investorkiev написав:

Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.