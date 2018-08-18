Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
я бы посоветовал изучить вопрос глубже. Как минимум читать их группу, а лучше пожить в этом чудо-комплексе. Задумка, ИЗНАЧАЛЬНО, была не плоха. Но жадность застройщика не имеет границ. Территория--проходной двор где тусят все кому не лень, плотность такая что скоро можно будет завидовать мордору, и новый хит от застройщика--на территории комплекса будет......БИЗНЕС ЦЕНТР!!!! Ура!!! Там изза школы и садика вечный коллапс, а как лупанут бизнес центр то плотность побьет все рекорды. Из комплексов, имхо что на сегодняшний день лучшее--это парк авеню. Был неплох ривер, но ривер идет по стопам новолипок--вразнос, застройщик устраивает сильный беспредел.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
я бы посоветовал изучить вопрос глубже. Как минимум читать их группу, а лучше пожить в этом чудо-комплексе. Задумка, ИЗНАЧАЛЬНО, была не плоха. Но жадность застройщика не имеет границ. Территория--проходной двор где тусят все кому не лень, плотность такая что скоро можно будет завидовать мордору, и новый хит от застройщика--на территории комплекса будет......БИЗНЕС ЦЕНТР!!!! Ура!!! Там изза школы и садика вечный коллапс, а как лупанут бизнес центр то плотность побьет все рекорды. Из комплексов, имхо что на сегодняшний день лучшее--это парк авеню. Был неплох ривер, но ривер идет по стопам новолипок--вразнос, застройщик устраивает сильный беспредел.
я думаю БЦ это будет как надгробная плита НЛ главное что б выгнали свечку по выше ....этажей этажей 40-45 и без паркинга
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investorkiev написав:Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
Трайбека не перекручивай +50% в долларе к 2013 году это отдельные сферы, особо пострадавшые от вымывания кадров за рубеж и перекосов в профориентации молодежи.
НЛ это комплексная застройка целого микрорайона. Такой себе спальник центра. Аналогов действительно нет.
Юлия Дроговоз 30 мин. Некоторые новости из Комитета:
По 1053-1: 1. Остается кэшбек (Спасибо! Ілля Несходовський, Oleg Getman, Александр Громыко - вашими усилиями, что называется, в тихом "экспертном" кругу в маленьких кулуарных рабочих группах). Правда, увеличен порог покупки - до 850 грн. То есть охотники за компенсацией из бюджета могут начинать подавать жалобы при стоимости товаров по чеку свыше 850 грн.
2. Немного снижены штрафы за отсутствие чека и другие штрафы, но зато количество видов штрафов не только не уменьшилось, но и наоборот, увеличилось (контрольные ленты, КОРО, отсутствие программирования товара и прочую гадость сохраняется), и добавляются новые виды штрафов - которые на самом деле старые, и от которых бизнесу удалось отбиться при "ужасно страшных" попередниках (респект Ніна Южаніна, Oksana Prodan и другим депутатам, поддержавшим в предыдущем созыве исключение этой нормы из Закона Украины № 265).
ВНИМАНИЕ! - благодаря правке н.д. от Слуги народа (естественно) Диденко Юлии Александровне (регистр. карта № 256) возвращается учет товаров и штраф за РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ НЕ УЧТЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ - 200 % стоимости товара по ценам реализации. Это требование не распространяется на ФОП на едином налоге - неплательщиков НДС, кроме тех, кто занимается реализацией лекарственных средств, изделий медназначения, изделий из драгметаллов, технически сложных бытовых товаров. Комитет поддержал правку народного депутата. Информация о народном депутате: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21036
Уменьшение штрафов сопровождается переходным периодом: до 1 октября 2020 г. - штрафы за невыдачу чека 10-50 % стоимости товара, после этой даты - 100-150%.
Это кратко. Остальные сюрпризы впереди.
Отдельное "спасибо" Офіс Президента України, Володимир Зеленський за то, что проигнорировали малый бизнес и наплевали на его требования.