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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:10
investorkiev написав:
Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
я бы посоветовал изучить вопрос глубже. Как минимум читать их группу, а лучше пожить в этом чудо-комплексе. Задумка, ИЗНАЧАЛЬНО, была не плоха. Но жадность застройщика не имеет границ. Территория--проходной двор где тусят все кому не лень, плотность такая что скоро можно будет завидовать мордору, и новый хит от застройщика--на территории комплекса будет......БИЗНЕС ЦЕНТР!!!! Ура!!! Там изза школы и садика вечный коллапс, а как лупанут бизнес центр то плотность побьет все рекорды. Из комплексов, имхо что на сегодняшний день лучшее--это парк авеню. Был неплох ривер, но ривер идет по стопам новолипок--вразнос, застройщик устраивает сильный беспредел.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:16
Жека79 написав: investorkiev написав:
Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
я бы посоветовал изучить вопрос глубже. Как минимум читать их группу, а лучше пожить в этом чудо-комплексе. Задумка, ИЗНАЧАЛЬНО, была не плоха. Но жадность застройщика не имеет границ. Территория--проходной двор где тусят все кому не лень, плотность такая что скоро можно будет завидовать мордору, и новый хит от застройщика--на территории комплекса будет......БИЗНЕС ЦЕНТР!!!! Ура!!! Там изза школы и садика вечный коллапс, а как лупанут бизнес центр то плотность побьет все рекорды. Из комплексов, имхо что на сегодняшний день лучшее--это парк авеню. Был неплох ривер, но ривер идет по стопам новолипок--вразнос, застройщик устраивает сильный беспредел.
я думаю БЦ это будет как надгробная плита НЛ
главное что б выгнали свечку по выше ....этажей этажей 40-45 и без паркинга
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Карем
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:21
ЖК типо Мордора, и ему подобных засияют новыми красками, там просто уже не реально что-то впихнуть
Живите своим умом!
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:30
investorkiev написав:
Риспект, ну по какой цене? 2350$/метр?
При цене полного омна в виде медового в 800$/м? (И это не готового омна, а воздуха над омном).
2350$ при всеобщем росте зарплат +50% в доларах к уровню 2013 года (недавно отчитывался тут ЮА) - это очень даже гуманные деньги за возможность жить в лучшем ЖК с самой большой комплексной застройкой, своим парком, тенисными кортами, школами, садиками, картинной галереей, фонтанами, спортзалами (их уже 2 Жиммакса), открытыми и крытыми бассейнами, и кучей других ништяков. Нет аналогов в Киеве, просто нет. И всего по цене х3 Медового, которых просто дофига и больше, на каждом шагу, каждый пустырь застраивается овнокомплексами а-ля Медовый, бескрайние поля за Окружной застраиваются омном.
А тут единственный в Киеве и наверняка во всей 40-милионной стране комплекс.
Да он должен только за территорию и комплексный подход стоить не меньше 5000-7000$/м.
Пользуйтесь случаем, берите пока дешево, дети будут гулять в безопасности, вы никогда не увидите бомжей, циган, прочего треша который крутится у нас в городе.
Трайбека не перекручивай
+50% в долларе к 2013 году это отдельные сферы, особо пострадавшые от вымывания кадров за рубеж и перекосов в профориентации молодежи.
НЛ это комплексная застройка целого микрорайона. Такой себе спальник центра. Аналогов действительно нет.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:36
рынок земли стартует. а с ним стартуют цены в космос.
мы имеем уникальный шанс обогатиться не недвиге.
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
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Карем
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:38
Карем написав:
рынок земли стартует. а с ним стартуют цены в космос.
мы имеем уникальный шанс обогатиться не недвиге.
Ты сейчас берешь что-то новое? Или пока сидишь в старых обьектах и все?
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investorkiev
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:39
Где смотреть?
В Киеве, чемпионы по угонам ПОХ и Голосеевский район.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:39
investorkiev написав: Карем написав:
рынок земли стартует. а с ним стартуют цены в космос.
мы имеем уникальный шанс обогатиться не недвиге.
Ты сейчас берешь что-то новое? Или пока сидишь в старых обьектах и все?
я в ТТ 1к взял
больше пока ничего
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:40
UA написав:
Где смотреть?
В Киеве, чемпионы по угонам ПОХ и Голосеевский район.
Ну надо же учитывать и кол-во авто к кол-ву угонов.
Живите своим умом!
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