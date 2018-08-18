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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1752175317541755>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:43

  Карем написав:
  UA написав:
  TylerTruman_ написав:хм, модні мопи і новопечерські липки :roll: там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше :mrgreen:

Газовые плиты в НЛ?
Не путаете?
Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите?
Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?

ну не надо ляля :mrgreen:
для нежилого фонда - 20 квт
для жилого - 10 квт

3 фазный автомат 25 ампер это сколько кВт? 8)
Возможно разные очереди отличаются.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:47

  UA написав:3 фазный автомат 25 ампер это сколько кВт? 8)
Возможно разные очереди отличаются.

банально погуглите и получите ответ по мощности в НЛ
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:48

  Жека79 написав:я бы посоветовал изучить вопрос глубже. Как минимум читать их группу, а лучше пожить в этом чудо-комплексе. Задумка, ИЗНАЧАЛЬНО, была не плоха. Но жадность застройщика не имеет границ. Территория--проходной двор где тусят все кому не лень, плотность такая что скоро можно будет завидовать мордору, и новый хит от застройщика--на территории комплекса будет......БИЗНЕС ЦЕНТР!!!! Ура!!! Там изза школы и садика вечный коллапс, а как лупанут бизнес центр то плотность побьет все рекорды. Из комплексов, имхо что на сегодняшний день лучшее--это парк авеню. Был неплох ривер, но ривер идет по стопам новолипок--вразнос, застройщик устраивает сильный беспредел.

В этот БЦ переселят генпрокуратуру. :mrgreen: Жильцы НЛ будут ходить на работу в комнатных тапочках.
Информация про БЦ отличная новость.
Аренда в той локации вверх.
Хотя куда уже выше? :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:50

  Карем написав:
  UA написав:3 фазный автомат 25 ампер это сколько кВт? 8)
Возможно разные очереди отличаются.

банально погуглите и получите ответ по мощности в НЛ


Мощность равна силе тока умноженному на напряжение ))
25*220=5500 Вт = 5,5 кВт
3 фазы по 5,5 кВт
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Хотя куда уже выше?

посмотрел ОЛХ, самая дорогая 1к находится в НЛ
цена - 7000 долл в месяц
https://www.olx.ua/obyavlenie/dizayners ... 0feb7b6391
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:54

  Карем написав:
  UA написав:Хотя куда уже выше?

посмотрел ОЛХ, самая дорогая 1к находится в НЛ
цена - 7000 долл в месяц
https://www.olx.ua/obyavlenie/dizayners ... 0feb7b6391


1к - 160 кв.м. Наверно я что-то пропустил в жизни :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ПечерСкай - 2500 долл 1комната
https://www.olx.ua/obyavlenie/predlagae ... edc9c877cd

ЦП - 1800 долл
https://www.olx.ua/obyavlenie/svetlaya- ... d;promoted
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:56

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Если самое дешевое висит уже 2 недели и начали снижать цены, то все остальное тем более

Вы как и ранее продолжаете быть в плену логических ошибок. Явное следствие вашего презрения к образованию

Сколько объяв смотрел, за последние пару недель ничего не куплено, именно с 6-го числа, когда дали для ознакомления зконопроект 1232. Такого давно не было.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак, из 3 пунктов, приводящих к ракете_туземун, один уже выполняется: открывается рынок земли.
Второй в принципе тоже начался: затягивание и остановка строек и банкротство застройщиков.

Это приведет к тому, что селяне с баблом побоятся лезть в котлованы и все бабло понесут на вторичку, тоесть к тем людям, которые не поленились и накупили недвижки в 2015-2018 годах.

Нет пока ясности только по третьему пункту, третьей ступени нашего ракетоносителя: ипотека под 12%. Когда стартанет? Какие банки будут выдавать?

Но пока и так все хорошо выглядит. Еще и ФРС понизил снова ставку - долар дешевеет, пока лохи будут думать что зеленые бумажки никому не нужны - самое время их скупать, обменивая селянам их пачки катлет на вечную мечту понаехов - квартирку в СТОЛИЦЕ!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:02

  investorkiev написав:Второй в принципе тоже начался: затягивание и остановка строек и банкротство застройщиков.

Кроме Укрбуда и Аркады где еще затягивание и остановки строек ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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