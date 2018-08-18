Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TylerTruman_ написав:хм, модні мопи і новопечерські липки там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше
Газовые плиты в НЛ? Не путаете? Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите? Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?
ну не надо ляля для нежилого фонда - 20 квт для жилого - 10 квт
3 фазный автомат 25 ампер это сколько кВт? Возможно разные очереди отличаются.
Жека79 написав:я бы посоветовал изучить вопрос глубже. Как минимум читать их группу, а лучше пожить в этом чудо-комплексе. Задумка, ИЗНАЧАЛЬНО, была не плоха. Но жадность застройщика не имеет границ. Территория--проходной двор где тусят все кому не лень, плотность такая что скоро можно будет завидовать мордору, и новый хит от застройщика--на территории комплекса будет......БИЗНЕС ЦЕНТР!!!! Ура!!! Там изза школы и садика вечный коллапс, а как лупанут бизнес центр то плотность побьет все рекорды. Из комплексов, имхо что на сегодняшний день лучшее--это парк авеню. Был неплох ривер, но ривер идет по стопам новолипок--вразнос, застройщик устраивает сильный беспредел.
В этот БЦ переселят генпрокуратуру. Жильцы НЛ будут ходить на работу в комнатных тапочках. Информация про БЦ отличная новость. Аренда в той локации вверх. Хотя куда уже выше?
Итак, из 3 пунктов, приводящих к ракете_туземун, один уже выполняется: открывается рынок земли. Второй в принципе тоже начался: затягивание и остановка строек и банкротство застройщиков.
Это приведет к тому, что селяне с баблом побоятся лезть в котлованы и все бабло понесут на вторичку, тоесть к тем людям, которые не поленились и накупили недвижки в 2015-2018 годах.
Нет пока ясности только по третьему пункту, третьей ступени нашего ракетоносителя: ипотека под 12%. Когда стартанет? Какие банки будут выдавать?
Но пока и так все хорошо выглядит. Еще и ФРС понизил снова ставку - долар дешевеет, пока лохи будут думать что зеленые бумажки никому не нужны - самое время их скупать, обменивая селянам их пачки катлет на вечную мечту понаехов - квартирку в СТОЛИЦЕ!