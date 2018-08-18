Додано: Чет 19 вер, 2019 11:00

Итак, из 3 пунктов, приводящих к ракете_туземун, один уже выполняется: открывается рынок земли.

Второй в принципе тоже начался: затягивание и остановка строек и банкротство застройщиков.



Это приведет к тому, что селяне с баблом побоятся лезть в котлованы и все бабло понесут на вторичку, тоесть к тем людям, которые не поленились и накупили недвижки в 2015-2018 годах.



Нет пока ясности только по третьему пункту, третьей ступени нашего ракетоносителя: ипотека под 12%. Когда стартанет? Какие банки будут выдавать?



Но пока и так все хорошо выглядит. Еще и ФРС понизил снова ставку - долар дешевеет, пока лохи будут думать что зеленые бумажки никому не нужны - самое время их скупать, обменивая селянам их пачки катлет на вечную мечту понаехов - квартирку в СТОЛИЦЕ!