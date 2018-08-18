RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1752175317541755

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:06

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), которые предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

В законе говорится об уменьшении максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч человек до 10 тысяч человек. Источник: https://censor.net.ua/n3149333


5 тысяч безработных прокуроров ....кто же будет квартиры в НЛ покупать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35233
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3423 раз.
Подякували: 7426 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:08

  UA написав:
  TylerTruman_ написав:хм, модні мопи і новопечерські липки :roll: там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше :mrgreen:

Газовые плиты в НЛ?
Не путаете?
Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите?
Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?

Точно? :shock: :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 23.05.14
Подякував: 458 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:11

Сегодня на встрече с аграриями президент и премьер сделали заявления

Зеленский предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным.

После этого президент передал слово премьер-министру Алексею Гончаруку, который сообщил, что Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года.

«Та модель, которую предлагаем мы, предполагает открытие рынка земли с 1 октября следующего года», - сказал он.

По словам премьера, до конца года необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли, в частности, норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами. :mrgreen:

Гончарук также поддержал намерение президента ввести запрет на покупку земли иностранцами. По его словам, купить землю смогут украинские граждане и компании. «Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах», - отметил премьер.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 19 вер, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35233
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3423 раз.
Подякували: 7426 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:21

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Второй в принципе тоже начался: затягивание и остановка строек и банкротство застройщиков.

Кроме Укрбуда и Аркады где еще затягивание и остановки строек ?


Та почти везде затягивание строек, или вы видите ускорение строительства?
КГС, Сага, да куча их.

Проще сказать кто строит в срок, их явное меньшинство.
investorkiev
 
Повідомлень: 901
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:21

надеяться на "свободный" рынок земли когда в президентский кабинет колыме приносят пепельницу могут тока альтернативно одаренные типа баксика или трибеки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7063
З нами з: 05.06.16
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:24

  kingkongovets написав:надеяться на "свободный" рынок земли когда в президентский кабинет колыме приносят пепельницу могут тока альтернативно одаренные типа баксика или трибеки


Согласен, именно по-этому я выделил самые важные фразы.

По словам премьера, до конца года необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли, в частности, норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами

Зеленский предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным.


А вообще я вижу полную кашу в заявлениях. Президент сначала заявляет что закон о продаже земли будет внесен до 1 октября, а сегодня делает заявление что нужно провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли....
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35233
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3423 раз.
Подякували: 7426 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:57

Что-бы вы лучше понимали кто такой наш премьер.

25 апреля 2012 года, марш Парасольок , будущий премьер дает интервью ( 2:19)
Это был митинг обманутых инвесторов.

Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35233
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3423 раз.
Подякували: 7426 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:09

  zzzzzz написав:А вообще я вижу полную кашу в заявлениях. Президент сначала заявляет что закон о продаже земли будет внесен до 1 октября, а сегодня делает заявление что нужно провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли....

Владимир Александрович имеет ввиду, что Игорь Валерьевич ещё не определился сколько земли ему нужно т.к. был увлечен Валерией Алексеевной.
UA
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 19.07.08
Подякував: 504 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:11

  UA написав:
  zzzzzz написав:А вообще я вижу полную кашу в заявлениях. Президент сначала заявляет что закон о продаже земли будет внесен до 1 октября, а сегодня делает заявление что нужно провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли....

Владимир Александрович имеет ввиду, что Игорь Валерьевич ещё не определился сколько земли ему нужно т.к. был увлечен Валерией Алексеевной.

Пельницу надо было вовремя менять :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35233
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3423 раз.
Подякували: 7426 раз.
 
Профіль
32
7
2
  #<1 ... 1752175317541755
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1630, 1631, 1632
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16310 2575708
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 10:26
Долярчик
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7577
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (661)
19.09.2019 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.