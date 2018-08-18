Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), которые предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
В законе говорится об уменьшении максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч человек до 10 тысяч человек. Источник: https://censor.net.ua/n3149333
5 тысяч безработных прокуроров ....кто же будет квартиры в НЛ покупать
TylerTruman_ написав:хм, модні мопи і новопечерські липки там жлоб забудовник при нехватці електрчної потужності оперативно порішав газові плити для висотних будинків, підвисоцького - це не ріо-де-жанейро, це набагато гірше
Газовые плиты в НЛ? Не путаете? Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите? Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?
Сегодня на встрече с аграриями президент и премьер сделали заявления
Зеленский предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным.
После этого президент передал слово премьер-министру Алексею Гончаруку, который сообщил, что Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года.
«Та модель, которую предлагаем мы, предполагает открытие рынка земли с 1 октября следующего года», - сказал он.
По словам премьера, до конца года необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли, в частности, норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.
Гончарук также поддержал намерение президента ввести запрет на покупку земли иностранцами. По его словам, купить землю смогут украинские граждане и компании. «Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах», - отметил премьер.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 19 вер, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:надеяться на "свободный" рынок земли когда в президентский кабинет колыме приносят пепельницу могут тока альтернативно одаренные типа баксика или трибеки
Согласен, именно по-этому я выделил самые важные фразы.
По словам премьера, до конца года необходимо прописать все механизмы купли-продажи земли, в частности, норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами
Зеленский предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным.
А вообще я вижу полную кашу в заявлениях. Президент сначала заявляет что закон о продаже земли будет внесен до 1 октября, а сегодня делает заявление что нужно провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли....
zzzzzz написав:А вообще я вижу полную кашу в заявлениях. Президент сначала заявляет что закон о продаже земли будет внесен до 1 октября, а сегодня делает заявление что нужно провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли....
Владимир Александрович имеет ввиду, что Игорь Валерьевич ещё не определился сколько земли ему нужно т.к. был увлечен Валерией Алексеевной.
zzzzzz написав:А вообще я вижу полную кашу в заявлениях. Президент сначала заявляет что закон о продаже земли будет внесен до 1 октября, а сегодня делает заявление что нужно провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли....
Владимир Александрович имеет ввиду, что Игорь Валерьевич ещё не определился сколько земли ему нужно т.к. был увлечен Валерией Алексеевной.